Nitrania s cennými bodmi, Žitný: Pokazili sme to hlúpymi chybami

Nitra 8. januára (TASR) - Hokejisti Nitry získali doma proti Michalovciam cenné dva body po výhre 4:3 po predĺžení. Napriek bodovému zisku nepochválil autor dvoch gólov a hrdina "Corgoňov" Jozef Baláž výkon mužstva spod Zobora. Podľa hosťujúceho útočníka Romana Žitného si zápas pokazili sami.



Nitrania mali dobrý vstup do stretnutia. Vo štvrtej minúte sa podarilo Balážovi spoza bránky nastreliť nohu brankára Stanislava Škorvánka a puk prepadol do siete. Práve podobné kuriózne góly môžu pomôcť trápiacim sa mužstvám. "Takéto špinavé góly nás môžu len nakopnúť. V tejto situácii dáme pekné góly asi ťažko. Musíme sa snažiť strieľať z každej pozície," uviedol Baláž, ktorý netajil, že realizácia situácie bola jeho zámerom: "Takto, ako som to spravil, som aj chcel. Videl som, že brankár sa otáča a nevedel, kde je puk. Toto mi v tom momente napadlo a cítil som, že to tam padne."



Michalovce v úvodnej tretine vo veľkom množstve využívali nábehy z druhej vlny a z podobnej situácie strelili aj vyrovnávajúci gól. "Líšky" odpovedali na gól Nitry už o 45 sekúnd podobne zlepeným zásahom, ktorý odobrili hlavní arbitri až po viac ako päťminútovej konzultácii s videorozhodcom. Za autora gólu, pri ktorom hostia puk doslova dotlačili do bránky, označili Žitného. "Bola tam skrumáž, ja som tam bol natlačený do bránky. Prvým dotykom som sa dotkol puku a pri druhom sa to odo mňa odrazilo našťastie do bránky. Som rád aj za taký gól," povedal dvadsaťpäťročný útočník.



Najvýraznejší rozdiel medzi oboma tímami bol v prostrednej časti hry, keď "Corgoni" dvakrát inkasovali pre slabý dôraz v defenzívnej činnosti. Hostia ľutovali, že zápas nedokázali zlomiť na svoju stranu. "Zápas sme mali otočený na svoju stranu. Opäť, žiaľ, hlúpymi chybami sme si to celé pokazili. Môžeme si zato sami. Nemôže sa stávať, že takéto zápasy prehráme. To je nemysliteľné."



"Za víťazstvo sme radi, ale výkon nebol dobrý, zase bol zlý. Opäť druhá tretina, v ktorej sme mali nejaký skrat. Druhé tretiny nám vôbec nejdú. Výkon by som nehodnotil dobre, ale dôležitejšie sú v tejto situácii dva body," poznamenal v mixzóne Baláž, ktorého zásluhou Nitra vyrovnala na 3:3. Domáci mohli agilnému útočníkovi ďakovať aj v predĺžení, keď v bránkovisku zblokoval istý gól Ryana Valentiniho. Už o pár sekúnd neskôr rozhodol o zisku dvoch bodov pre Nitru švihom Filip Krivošík.