< sekcia Šport
Nitrania sa chcú inšpirovať hokejistami, Bolek: Rovnakou cestou
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Nitra 2. mája (TASR) - Zatiaľ čo hokejistom Nitry sa proti Slovanu Bratislava podaril vo finále úspešný obrat s víťaznou koncovkou, tak basketbalisti Blue Wings urobili v semifinále Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) proti klubu z hlavného mesta prvý krok k zopakovaniu tohto scenára. Inšpiráciou bola aj návšteva čerstvých majstrov Slovenska v hokeji s víťaznou trofejou počas piatkového domáceho vystúpenia, ktoré prinieslo výhru 80:77.
Nervózny a rozkúskovaný duel priniesol boj o úspech doslova do poslednej sekundy. Slovan sa síce otriasol z dominantného nástupu Nitry a ešte dve minúty pred koncom držal priaznivý stav, ale tretí úspech za sebou v tejto sérii nepridal. „Úprimne, Nitra bola v tomto stretnutí agresívnejšia a my sme proste nebojovali. Ideme teda domov s prehrou, pozrieme si video a poučíme sa z tohto stretnutia. Verím, že na ďalší zápas budeme lepšie pripravení. Bol to typický play off zápas, intenzívny. Je to pre nás cenná lekcia,“ povedal pre TASR hosťujúci pivot Rob Howard.
Po hokeji narazili na seba aj v basketbalovom play off tímy Nitry a Slovana. Blue Wings prišli počas piatkového stretnutia namotivovať kolegovia z ľadu, navyše potešili publikum majstrovskou trofejou. „Niektorí chalani boli aj vo štvrtok osobne na zápase. Je to jedna z vecí, ktoré nám povedal tréner po zápase na Slovane, že nič nie je stratené a máme si zobrať príklad z hokejistov. Otočili to z 1:3 na 4:3, preto verím, že aj my pôjdeme rovnakou cestou. Zatiaľ je to jedno víťazstvo v sérii, na Slovane nás čaká ťažký zápas,“ uviedol k výhre Nitry krídelník Lukáš Bolek.
Spolu so spoluhráčmi dokázal ustáť dramatickú koncovku, po ktorej odvrátili potenciálne posledný duel pred domácim publikom v prebiehajúcom ročníku SBL-ky. „Boli sme dobre nastavení. Pomohlo nám podľa mňa to, že tréner nepanikáril nejakým spôsobom po prehre v druhom stretnutí tejto série. Dal nám plnú dôveru, čo nám hráčov pomohlo. Vedeli sme, že toto stretnutie musíme vyhrať, či už to bude škaredé alebo pekné. Výhra sa počíta. Musíme však hrať ešte rýchlejšie a točiť loptu, pretože pri statickej hre sme sa v podstate nedokázali presadiť,“ uviedol Bolek.
Vo výhode je naďalej klub z hlavného mesta, keď vedie v sérii hranej na štyri víťazné zápasy 2:1. Nitra však ukázala, že by rada prekazili plány „belasých“ na ďalšiu finálovú účasť a sama by rada premiérovo prenikla do bojov o majstrovský titul. „Vieme, že v prvých dvoch zápasoch bol x-faktorom Pavelka. Teraz sme ho v podstate vygumovali, veľmi rýchlo mal problémy s faulami. Verím, že dobrú robotu v tomto smere odvedieme aj na Slovane. Na každej pozícii nám však hrozí nebezpečenstvo, ale my musíme čo najviac pritlačiť na to, čo chceme my,“ načrtol Bolek možný scenár na druhý semifinálový triumf.
Ďalší duel v sérii Nitry so Slovanom je na programe v utorok 5. mája o 18.00 h v bratislavskej Gopass aréne.
