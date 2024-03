Nitrania sa cítia byť rozohraní, Milo: Bude to naša výhoda

Nitra 19. marca (TASR) - Hokejisti Nitry sa vo štvrťfinále play off Tipos extraligy chcú stať prvým tímom, ktorý z pozície ôsmeho vyradí víťaza základnej časti. "Corgoni" považujú päťzápasovú sériu s Trenčínom za výbornú prípravu na "kamzíkov" a asistent trénera Dušan Milo verí, že môžu ťažiť práve zo zápasovej praxe.



Nitra má za sebou vyrovnanú sériu proti trenčianskej Dukle, ktorá vyvrcholila rozhodujúcim duelom pod Zoborom. Mužstvo Antonína Stavjaňu sa dokázalo skonsolidovať po nevydarenom závere základnej časti, keď prišlo o miestenku v prvej šestke. Nitrania si tak na rozdiel od popradského tímu nedopriali niekoľko dní voľna, no zároveň môžu profitovať zo zápasového rytmu. Obavy o fyzické sily nemá ani nitrianska striedačka. "My unavení nie sme, všetci sme v poriadku a nikto nie je zranený. Navyše sme rozohratí, čo bude naša výhoda. Dúfam, že sa nám podarí to potvrdiť už na ľade Popradu a zoberieme im nejaký zápas," uviedol pre TASR asistent trénera Dušan Milo.



"Corgoni" v predkole potvrdili pozíciu najofenzívnejšieho tímu základnej časti. Dukle strelili spolu 20 gólov, no ich hru zdobili aj prvky play off zápasov. Preukázali, že okrem útočnej hry dokážu pridať aj obetavosť, ktorá bude nevyhnutnou súčasťou pre ich úspech proti Popradu. "Musíme predviesť tie veci, ktoré nás zdobili v sérii s Trenčínom, najmä v tom rozhodujúcom piatom zápase. Musíme hrať z pozornej obrany, nedať Popradu prečíslenia, keďže majú šikovných útočníkov. Vpredu sa musíme presadiť a dať nejaké góly," povedal Milo.



Medzi opory zadných radov patril proti Trenčínu obranca Marko Stacha. Okrem troch asistencií viedol medzi bekmi štatistiku v hodnotení plus/mínus (+4). Stacha verí, že jeho tím dokáže kompaktnou hrou nadviazať na stretnutia s Trenčínom: "Nemyslím si, že budeme unavení, aj keď séria s Trenčínom bola ťažká. Podľa mňa nám to práve iba pomohlo a našli sme štýl hry, ktorý chceme hrať. Dôležité bude z nášho pohľadu to, ako budeme hrať a dodržiavať taktiku. Myslím si, že je to najmä o nás a keď budeme hrať to, na čo máme, tak vieme byť v tejto sérii úspešní."



Obe mužstvá odohrali proti sebe dovedna tri série v play off a vo všetkých sa radovali Nitrania, ktorí stopli Poprad práve dvakrát vo štvrťfinálovej fáze. Poslednou konfrontáciou je minuloročný boj o postup medzi najlepšiu osmičku, v ktorom Nitra zdolala Poprad 3:0 na zápasy. Tentoraz je však pozícia favorita jasná a má ju víťaz základnej časti. "Každý rok je iný, to nemá vôbec na to vplyv. V tejto sezóne sme hrali s Popradom vyrovnané zápasy, takže si myslím, že nás čaká vyrovnaná séria a dobrý hokej pre divákov," dodal Milo.



Nitrania majú navyše extra motiváciu prelomiť dlhoročnú "kliatbu" súťaže. Nikdy v jej histórii sa totiž nepodarilo ôsmemu tímu základnej časti uspieť vo štvrťfinálovej sérii s jej víťazom. "O tomto som ani nepočul. Ako sa hovorí, všetko je raz prvýkrát. Verím, že my budeme prvý tím, ktorý to prelomí," dodal Stacha pre TASR.