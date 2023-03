Nitrania sa tešili aj napriek prehre

Nitra 5. marca (TASR) - Hokejisti Nitry oslavovali v záverečnom kole základnej časti Tipos extraligy postup do kvalifikácie o štvrťfinále play off. Konečnú desiatu priečku im paradoxne zabezpečila prehra "iba" o gól s Liptovským Mikulášom (0:1). Liptáci po zápase kritizovali výkon rozhodcov.



Jediný gólový moment zápasu sa zrodil až v 47. minúte, keď puk za Libora Kašíka pretlačil hosťujúci Michal Uhrík. Dovtedy videlo 3431 divákov taktický hokej, v ktorom hostia museli zvíťaziť aspoň o dva góly, ak si chceli predĺžiť sezónu. Zverenci trénera Ernesta Bokroša však v závere už nedokázali pridať druhý gól. "Ja si myslím, že to nebol vyrovnaný zápas. Mikuláš bol v prvej tretine lepší, druhá bola vyrovnaná a v tretej sme boli opäť lepší. Žiaľ, snaha v hokeji nestačí, musíme pridať aj kvalitu. Nedali sme však druhý gól," uviedol hosťujúci tréner Ernest Bokroš, ktorý po zápase kritizoval rozhodcov: "Po takomto zápase určite pracujú emócie. Chcem povedať iba jednu vec, pokiaľ by nerozhodovali pán Baluška a pán Štefik, ktorých si ja vysoko vážim, tak tento zápas sa nedohrá."



Kriticky sa vyjadril na adresu arbitrov aj brankár Michal Valent, ktorý zaznamenal azda najtrpkejšie čisté konto v kariére, keď zlikvidoval 34 striel súpera: "Ťažko sa vyjadrovať. Tri minúty pred koncom za stavu 1:0 nevidel pán rozhodca Štefik ani ďalší traja rozhodcovia jasný krosček do hlavy v takto dôležitom zápase. Nehovorím, že by sme tento duel zvládli, takisto sa nesmiem vyhovárať, že toto zápas rozhodlo, ale nemôžu urobiť takúto chybu. Je to veľký deficit slovenského hokeja. Nechcem si urobiť nepriateľov, dostanem pokutu, ale v takomto zápase majú pískať maximálne profesionálne."



Nitranom sa takmer vypomstil náskok, s ktorým pomyslene vstupovali do zápasu. Uvoľnenejší Liptáci zatlačili "corgoňov", ktorí sa po inkasovaní gólu v závere báli o výsledok. "Bolo vidieť, že chalani chcú, ale mali zviazané ruky, nohy. Pod tlakom nemáme takých skúsených hráčov, ktorí by to vedeli uchopiť za správny koniec," povedal asistent trénera Dušan Milo, podľa ktorého nitrianska kabína neriešila postupovú matematiku. Čerstvému päťdesiatnikovi doprialo mužstvo darček v podobe postupu: "Povedal som im, že darček bude, keď postúpime. To aj splnili, aj keď bolo to s odretými ušami. Môžeme ďakovať všetkým svätým, že to takto dopadlo. V stredu hráme, takže nie je čas na oslavy."