Nitrania uspeli aj bez novica Ritchieho: Atmosféra ako na futbale

Nitra 27. septembra (TASR) - Hokejisti Nitry zvládli záver vyrovnaného piatkového stretnutia s HKM Zvolen a v 4. kole Tipos extraligy pridali tretí triumf v novej sezóne (3:2). "Corgoňom" sa podarilo otočiť nepriaznivý stav z 1:2, pričom víťazný presný zásah domáceho Jakuba Lacku bol peknou bodkou za atraktívnym súbojom pod Zoborom.



Nitrania nastúpili výborne a už po 16 sekundách si vybojovali aktivitou v útočnom pásme prvú presilovú hru. Od úvodného buly prešlo iba 54 sekúnd a "corgoni" viedli po strele kanadského obrancu Alexa Cottona. Hostia dokázali reagovať 28 sekúnd pred prvou prestávkou zásluhou Nathanela Halberta a v prostrednej časti hosťujúci kapitán Andrej Kudrna naklonil misky váh na stranu Zvolena. Domáci však nezložili zbrane a dvoma gólmi v treťom dejstve rozhodli o svojom víťazstve. Vyrovnať sa podarilo 18-ročnému útočníkovi Tomášovi Pobežalovi a rozhodnutie priniesla výstavná strela Lacku priamo do šibenice. "Bol to veľmi rýchly a dynamický duel s veľa osobnými súbojmi. Bolo to atraktívne pre divákov. Ja si myslím, že výborne prevedenie našich špeciálnych tímov v oslabovke aj presilovke. Myslím si, že zaslúžene zostali tri body doma," uviedol domáci asistent trénera Ivan Švarný.



Efektivita v presilových hrách sa najčastejšie skloňovala aj na opačnej strane. "Vyrovnaný zápas, rozhodli to hlavne presilovky. Súper ich využil a my nie. Musíme na tom popracovať a zlepšiť koncovku," povedal po stretnutí Kudrna, ktorý si otvoril strelecký účet v tomto ročníku a zaznamenal prvý presný zásah v najvyššej slovenskej súťaži po deviatich rokoch. V sezóne 2014/15 si zahral v drese Banskej Bystrice.



"Corgoňom" sa podarilo uspieť aj napriek absencii potrestaného Tomáša Hrnku či zraneného centra elitného útoku Sahira Gilla. Bez stredného útočníka zostal kanonier Samuel Buček, ku ktorému sa rozhodol trénerský štáb na čele s hlavným koučom Andrejom Kmečom postaviť bojovné duo Filip Bajtek a Karol Csányi. "Chceme mať vždy dobré štarty do zápasov. Staviame hráčov, ktorí vedia nahodiť puk, vybojovať útočné pásmo a dostať súpera pod tlak. To sa nám podarilo a ihneď vybojovali presilovku," skonštatoval Švarný.



Nitrania nastúpili ešte bez čerstvej posily kanadského útočníka Bretta Ritchieho, ktorý odohral v zámorskej NHL viac ako 400 duelov. Tridsaťjedenročný bývalý krídelník Dallasu Stars, Bostonu Bruins či Calgary Flames po dueli predstúpil premiérovo pred prítomné médiá. "Pozeral som si niekoľko zápasov tímu pred mojim príchodom. Počul som skandovanie davu, ale byť prítomný je niečo diametrálne odlišné. Je to ako na futbalových zápasoch a podobnú atmosféru v Severnej Amerike nemáme. Bol to veľmi rýchly zápas z oboch strán," povedal približne sedem rodín po prílete na Slovensko. Práve to bol aj dôvod, prečo nenastúpil hneď vo svoj prvý deň v kádri úradujúceho šampióna. Ritchie podľa vlastných slov podpísal ročnú zmluvu a s Nitrou má vysoké ambície: "Nespal som už 36 hodín, potrebujem jeden deň oddych. Svoj prínos tímu nebudem merať v počte gólov. Myslím si však, že budem môcť hrať ofenzívnejšie ako v NHL. Tam som robil hlavne všetko pre to, aby som sa v profilige udržal. Verím, že prinesiem aj líderstvo, keďže patrím k starším hráčom v tíme."