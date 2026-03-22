Nitrianskí basketbaliti si poradila s Lučencom 106:72
Upevnili si tak 2. priečku v tabuľke, Lučenčanom patrí 7. pozícia.
Autor TASR
Bratislava 21. marca (TASR) - Basketbalisti Nitry Blue Wings zvíťazili v nedeľnom stretnutí 32. kola Tipos SBL doma nad tímom BKM Mimel Lučenec presvedčivo 106:72 (47:28). Upevnili si tak 2. priečku v tabuľke, Lučenčanom patrí 7. pozícia.
Tipos SBL - 32. kolo:
Nitra Blue Wings - BKM Mimel Lučenec 106:72 (47:28)
najviac bodov: Fusek a Horvath po 18, Ragland 16 - Smith 21, Willett 18, Beaubrun 14, 250 divákov.
