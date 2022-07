Nitriansky kraj bude spolupracovať s hádzanármi a paralympionikmi

Nitra 1. júla (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) rozširuje spoluprácu so športovcami. Pred časom sa zaviazal podporovať Futbalovú akadémiu Nitrianskeho kraja a na svojom poslednom rokovaní schválili krajskí poslanci aj memorandá o spolupráci so Slovenským zväzom hádzanej a Slovenským paralympijským výborom.



Ako uviedla riaditeľka NSK Helena Psotová, cieľom spolupráce s hádzanárskym zväzom je vytvorenie modelu, na základe ktorého sa vypracujú rozvojové programy hádzanej a zabezpečí sa športová príprava mládeže na území kraja. Tá by mala prebiehať predovšetkým v Spojenej škole Nivy 2 v Šali. "V našom meste má ženská hádzaná dlhé korene. Klub tu funguje viac ako 40 rokov. V tomto roku je Šaľa majstrom Slovenska v kategórii mladšie dorastenky a mladšie i staršie žiačky. U nás sa robí špičkový šport a jeho podpora má zmysel," uviedol primátor Šale Jozef Belický.



NSK okrem toho uzavrie memorandum o spolupráci aj so Slovenským paralympijským výborom. "Jeho cieľom je propagácia a podpora športových aktivít stredoškolskej mládeže so zdravotným znevýhodnením na území kraja. Je to dôležitý krok k ich integrácii do spoločenského života," skonštatovala Psotová. "Krajská samospráva je aj o tom, aby sme podporili kultúru a samozrejme aj šport. Je to investícia do zdravia a ja to podporujem. My na to našťastie máme zdroje, takže môžeme podporiť športové aktivity mladých ľudí," dodal predseda NSK Milan Belica.