Nitru neprevezmú Ukrajinci, klub rokuje s novými akcionármi zo SR

Nitra 18. júla (TASR) - Slovenský futbalový klub FC Nitra bude od pondelka riešiť svoju budúcnosť a do klubu možno prídu noví slovenskí majitelia. Po druhom barážovom zápase o účasť vo Fortuna lige to povedal manažér klubu Jozef Chudý. Akcionári z Ukrajiny, ktorí predtým chceli kúpiť klub, totiž nesplnili požiadavky súčasného vedenia.



Nitra v tejto sezóne prechádzala náročným obdobím. Tradičný slovenský klub trápili finančné problémy, ktoré vyústili až k neudeleniu licencie od SFZ na nasledujúci ročník. Problémy mal vyriešiť nový investor z Ukrajiny, ktorý prisľúbil finančnú injekciu a plánoval dotiahnuť Nitru až do pohárovej Európy. No po niekoľkých mesiacoch zostalo len pri slovách, Ukrajinci navyše v štruktúrach klubu robili zmeny, ktoré sa nepáčili viacerým funkcionárom. Obe strany sa údajne dokonca dostali do fyzickej potýčky, ktorú riešila polícia. A keďže potenciálny akcionár otáľal, Nitranom došla trpezlivosť. "Ukrajinský investor mal termín, ktorý bol dohodnutý, ale bohužiaľ nesplnil viacero podmienok. Preto teraz ide teraz bokom a začíname rokovať so slovenským akcionárom, ktorý je pre nás priorita. A rozbehli sa aj rokovania so zahraničným akcionárom z Nemecka. Ale chceme jednať predovšetkým zo Slovákmi. Dajte nám chvíľku času po hektickom období, potom zverejníme stanovisko," uviedol Chudý.



Manažér Nitry sa vyjadril aj k zotrvaniu trénera Ivana Galáda, ktorý pomohol Nitre k záchrane vo Fortuna lige: "Veci sú otvorené. V priebehu týždňa budeme riešiť aj trénerskú otázku. Zotrvanie Galáda nevylučujeme, ale ani ho nemôžeme v tejto chvíli potvrdiť."