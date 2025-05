Nitru posilnil fínsky brankár Patrikainen

Nitra 29. mája (TASR) - Novou posilou hokejistov HK Nitra sa stal fínsky brankár Jasper Patrikainen. Informovala o tom oficiálna webstránka klubu.



Dvadsaťštyriročný Patrikainen je bývalý mládežnícky reprezentant Fínska a držiteľ zlatej medaily z MS hráčov do 18 rokov. Pod Zobor prichádza z nórskeho tímu Stavanger Oilers. V minulej sezóne zaň odchytal v tamojšej najvyššej súťaži štyri zápasy v základnej časti a desať v play off, pričom vo vyraďovacej časti mal úspešnosť zásahov 94,9 percenta.



Patrikainen má aj bohaté skúsenosti z fínskej Liigy, šesť sezón odchytal v rodnom Lahti za miestnych Pelicans. V sezónach 2022/2023 a 2023/2024 postúpil s tímom do finále play off a v oboch prípadoch sa tešil zo zisku striebra. V Nitre bude obliekať dres s číslom 70.