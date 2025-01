Nitru posilnil kanadský útočník Descheneau

Nitra 15. januára (TASR) - Novou posilou extraligového klubu HK Nitra sa stal útočník Jaedon Descheneau. Dvadsaťdeväťročný Kanaďan pôsobil v minulej sezóne v nemeckej DEL, kde obliekal dres Eisbären Berlín, v aktuálnom ročníku bol bez angažmánu.



"Je to výborný korčuliar so slušnou palicovou technikou. Veríme, že sa čím skôr dostane do zápasového rytmu, nakoľko túto sezónu bol zatiaľ bez angažmánu. Jeho schopnosti a veľmi zaujímavá hráčska minulosť na to dávajú veľké predpoklady," uviedol pre klubový web prezident HK Nitra Miroslav Kováčik.



Descheneaua si v drafte 2014 vybral v 5. kole klub St. Louis Blues, do NHL sa však neprebojoval. V zámorí nastupoval v kanadskej juniorskej súťaži WHL a farmárskych ligách ECHL a AHL. V roku 2017 zamieril do Európy, najprv pôsobil v druholigovom švajčiarskom tíme HC Thurgau, následne hral v nemeckej DEL za Düsseldorf, vo švédskej SHL nastupoval za Brynäs a Malmö a vo fínskej Liige za TPS Turku i SaiPu Lappeenranta. V minulej sezóne získal titul v Nemecku s Eisbären Berlín, v 17 zápasoch základnej časti DEL nazbieral päť gólov a dve asistencie a v play off pridal štyri duely bez bodového zisku.