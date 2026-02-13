Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 13. február 2026Meniny má Arpád
< sekcia Šport

Nitru posilnil Turanský zo Spišskej Novej Vsi

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Vernoika Mihaliková

Klub sa dohodol na výmene so Spišskou Novou Vsou, do ktorej smeruje Róbert Bačo.

Autor TASR
Nitra 13. februára (TASR) - Slovenský hokejista Artur Turanský sa stal novou posilou HK Nitra. Klub sa dohodol na výmene so Spišskou Novou Vsou, do ktorej smeruje Róbert Bačo. Ten si v doterajšom priebehu sezóny obliekal dres HC Prešov. Nitra to oznámila na svojej oficiálnej stránke.

Dvadsaťštyriročný útočník má skúsenosti zo zámoria z NCAA či NAHL, kde nazbieral v sezóne 2021/2022 celkom 73 bodov a stal sa najproduktívnejším hráčom súťaže. „O Artura Turanského sme mali záujem pred sezónou, keď prichádzal z univerzity v Amerike. Veríme, že mu prostredie u nás sadne a vypracuje sa na stabilnú oporu nášho tímu,“ vyjadrilo sa vedenie Nitry.

Z klubu lídra Tipsport ligy odišiel aj Miloš Bubela, ktorý smeruje do Trenčína.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Piatok 13. februára

SCHOVÁVAL SA 16 ROKOV: Zatkli Slováka, ktorý prišiel na zápas s Fínmi

VIDEO:Fico ocenil návrh oddeliť plyn od elektriny pri stanovovaní cien

SKVELÝ ŠTART: Slováci vstúpili do turnaja víťazstvom nad Fínskom 4:1