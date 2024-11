Nitru potiahli juniori, Berčík skóroval pri debute

Nitra 23. novembra (TASR) - Hokejisti Nitry sa mohli v piatkovom 21. kole Tipos extraligy oprieť o výborné výkony mladých hráčov. Nemalý priestor v zápase proti Michalovciam dostala až pätica juniorov, pričom až kvarteto z nich sa aj zapísalo do štatistík pri víťazstve 5:3. Dvoma gólmi prispel už osvedčený 18-ročný útočník Tomáš Pobežal a premiérový presný zásah v najvyššej slovenskej súťaži zaznamenal debutant Ivan Berčík. Systematickú prácu s mladíkmi vyzdvihol aj hosťujúci kouč Tomek Valtonen.



Mužstvo spod Zobora prestrieľalo súpera v pomere 45:26. Po bezgólovej tretine začali padať góly až v úvode prostrednej časti. Na presný zásah Berčíka reagoval dvakrát fínsky útočník Topi Rönni, no vďaka Pobežalovi bol stav po 40 minútach nerozhodný. "Som veľmi rád, že sa mi podarilo skórovať pred týmito skvelými fanúšikmi a teší ma, že sme vyhrali za tri body. O svojom debute som sa dozvedel vo štvrtok ráno a snažil som sa mať chladnú hlavu. Do Nitry som prišiel hlavne kvôli tomu, že tu dávajú priestor mladým hráčom," uviedol Berčík po svojom prvom góle.



Nitrania vybehli do tretieho dejstva s jasným cieľom, naplno bodovať. Do vedenia poslal domácich svojím desiatym presným zásahom v sezóne Pobežal, pri ktorého góle si pripísal asistenciu 17-ročný obranca Matúš Lisý, ktorý zbiera skúsenosti po boku o 27 rokov staršieho kapitána Branislava Mezeia. Do štatistík sa v drese Nitry zapísal aj 17-ročný Adam Nemec, mladší brat obrancu Šimona Nemca pôsobiaceho v organizácii New Jersey Devils. Pre Lisého aj Nemca to boli premiérové body v seniorskej kariére. Bod už mal na konte ich rovesník Tomáš Chrenko ml., ktorý proti Michalovciam síce nebodoval, ale patril medzi najaktívnejších hráčov na ľade a v druhej tretine ho delili od gólu iba milimetre. "Chalani sa zhostili výborne tej situácie a už niekoľkokrát odohrali ´košikári´ veľmi dobrý zápas. Tým, že sú v tých súbojoch ľahší, tak sa im vedia vyhnúť. Ustáli to dobrým spôsobom, použili svoju chytrosť a šikovné ruky. Sme známi tým, že chceme dávať priestor mladým chlapcom a je to dobré pre juniorov a ich motiváciu. Môžu byť vytiahnutí a dostanú priestor, keď si ho zaslúžia, nikto tu nikomu nedláždi cestu," povedal asistent trénera Ivan Švarný.



Štyridsaťročný kouč figuruje aj v realizačnom tíme juniorskej reprezentácie, ktorú čaká koncom roka svetový šampionát v Kanade. Švarného tak teší, že potenciálne posily pre výber do 20 rokov mu rastú priamo pred očami. "Som rád, že ich môžem vidieť a bol by som ešte radšej, ak by som videl aj na strane súpera nejakých mladých hráčov. Aby nám ´nevymierali´ 17 alebo 18-roční chalani," poznamenal asistent Andreja Kmeča, ktorý zrejme pocestuje aj na juniorské MS: "Vyzerá to tak na 90 percent. Všetko je to v riešení, mám klubové povinnosti, ale pozvánka prišla. Verím, že klub bude zhovievavý a uvoľní ma. Na druhej strane budem rád, keď budem môcť nazrieť na šampionát a niečo tam priniesť."



Na súpiske hostí bola štvorica hráčov v juniorskom veku, no do štatistík sa nezapísala. "Nitra robí úžasnú prácu s juniormi a každý klub na Slovensku by mal sledovať, ako to robia. Majú tu skvelých juniorských trénerov, vkladajú úsilie, investovali do hráčov a tak by to malo byť. Je to budúcnosť slovenského hokeja," vyzdvihol prácu nitrianskeho klubu hosťujúci kormidelník Tomek Valtonen.