Nitru štyrmi gólmi potiahli košikári, Kmeč: Rozhodli zápas

Nitra 11. januára (TASR) - Krajské derby hokejovej Tipos extraligy medzi Nitrou a Novými Zámkami ponúklo v piatok raritný pohľad do streleckej listiny. Víťazstvo mužstva spod Zobora proti poslednému tímu tabuľky (4:0) totiž režírovali 17-roční hráči "corgoňov". Premiérovým presným zásahom v extralige spolu s dvoma asistenciami sa blysol útočník Adam Nemec, ku ktorému sa pridali gólovými zápismi jeho rovesníci Ivan Berčík, Matúš Lisý a Tomáš Chrenko ml.



Nitrania mali Novozámčanom čo vracať, keďže 26. decembra prehrali na ich ľade nečakane hladko 1:8. Piatkový duel v Nitre už bol diametrálne odlišný a mužstvo trénera Andreja Kmeča položilo pevný základ na ceste k trom bodom už v úvodnej časti hry. V závere prvej tretiny sa v priebehu 59 sekúnd presadil dvakrát domáci štvrtý útok zložený z "košikárov". Najskôr sa dokázal Berčík natlačiť do zakončenia a strelou pomedzi betóny fínskeho brankára Christophera Gibsona otvoril skóre. Nadviazal na neho Nemec, ktorý si držiteľa Stanleyho pohára položil na zem a zvýšil na rozdiel dvoch gólov. "Stál som pred bránkou, Jakub Lacka predviedol dobrý ´forček´ a už som videl ako mi to posúva. Snažil som sa iba rozhádzať ramenami brankára a otvorila sa mi prázdna brána. Bol to vynikajúci pocit a zároveň padnutý kameň zo srdca," uviedol Nemec po stretnutí v mixzóne.



Mladší brat obrancu Šimona Nemca, ktorý rozbiehal seniorskú kariéru takisto pod Zoborom, očakáva reakciu aj od beka pôsobiaceho v organizácii New Jersey Devils. "Určite mi bude gratulovať, on vie ako chutí prvý gól a som presvedčený, že bude za mňa rád," poznamenal vekom stále dorastenec. Jeho gól však nebol posledným zápisom pre nitrianskych mladíkov v tomto dueli. Streleckej premiéry sa dočkal aj obranca Lisý a kvarteto rôznych strelcov v rovnakom veku uzavrel Chrenko, ktorý sa presadil v druhom stretnutí za sebou. Úspešnému zakončeniu syna najproduktívnejšieho hráča klubovej histórie a súčasného generálneho manažéra Nitry Tomáša Chrenka st., predchádzala efektná asistencia Nemca, ktorý našiel svojho spoluhráča naslepo z otočky. "Je to určite super, že im vyšiel zápas. My ich určite neberieme iba ako záplatu do zostavy, vnímame ich ako plnohodnotných hráčov. Keď máme výpadok v zostave, tak to vždy skvele zastúpia. Tento zápas v podstate rozhodli," uviedol Kmeč na adresu mladíkov. Na zápasovej súpiske domácich boli aj ďalší dorastenci obranca Adam Kalman a náhradný brankár Šimon Krčmár.



Ďalšia prehra postavila Novozámčanov do ešte náročnejšej pozície, v akej sa nachádzali. Ich manko na dne tabuľky sa zvýšilo na priepastných 15 bodov, pričom jedenásty Liptovský Mikuláš má po víťazstve nad Michalovcami (5:3) odohratý o zápas menej ako Nové Zámky. "Je to ťažšie a ťažšie. Ťažko sa to hodnotí, pokiaľ nedáte gól. Môžem tu hovoriť veľa vecí, ale nebolo sa od čoho odraziť. V prvej tretine vyzerala hra celkom slušne do inkasovaných gólov po individuálnych chybách. V druhej časti sme mohli stiahnuť momentum na svoju stranu v minútu dlhej presilovke 5 na 3. Mali sme šancu niečo urobiť s výsledkom, ale chýbala mi tam streľba. Bolo to veľmi statické, málo pohybu a streľba prakticky žiadna gólová. Domáci si vypracovali vedenie 3:0, čo sa v tejto nádhernej hokejovej atmosfére ťažko dobieha," povedal hosťujúci tréner Miloš Holaň.