Nkunku a Dembele sú v nominácii Francúzska na júnové zápasy

Nominácia Francúzska na zápasy kvalifikácie ME 2024 proti Gibraltáru (16. júna) a Grécku (19. júna):



Brankári: Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (AC Miláno), Brice Samba (Racing Lens)



Obrancovia: Dayot Upamecano (Bayern Mníchov), Axel Disasi (AS Monaco), Wesley Fofana (Chelsea Londýn), Theo Hernandez (AC Miláno), Ibrahima Konate (FC Liverpool), Jules Kounde (FC Barcelona), Ferland Mendy (Real Madrid), Benjamin Pavard (Bayern Mníchov)



Stredopoliari: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (AS Monaco), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Adrien Rabiot (Juventus Turín), Aurelien Tchouameni (Real Madrid)



Útočníci: Kingsley Coman (Bayern Mníchov), Ousmane Dembele (FC Barcelona), Olivier Giroud (AC Miláno), Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt), Kylian Mbappe (Paríž Saint-Germain), Christopher Nkunku (RB Lipsko), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach)

Paríž 31. mája (TASR) - Ousmane Dembele z Barcelony a Christopher Nkunku z Lipska figurujú v nominácii trénera francúzskej futbalovej reprezentácie Didiera Deschampsa na júnové zápasy kvalifikácie ME 2024. "Les Bleus" v druhom asociačnom termíne v B-skupine najprv pocestujú na Gibraltár (16. júna) a o tri dni neskôr privítajú Grécko v Saint-Denis.Obaja hráči vynechali úvodné kvalifikačné zápasy tímu v marci. Francúzi doma zdolali Holandsko 4:0 a potom vyhrali aj v Írsku 1:0. "," citovala Deschampsa agentúra AFP.Nkunku strelil v uplynulých piatich bundesligových zápasoch sezóny štyri góly, jeho klub skončil na treťom mieste v tabuľke. "," uviedol Deschamps o Nkunkuovi. Dvadsaťpäťročný útočník by mal nastúpiť aj vo víkendovom finále Nemeckého pohára proti Eintrachtu Frankfurt.V nominácii figuruje stredopoliar Chelsea Wesley Fofana, ktorý verí, že si odkrúti svoj debut v drese Francúzska po tom, čo pre zranenie nemohol nastúpiť v marci. Deschamps naopak vynechal Khephrena Thurama z Nice. Stredopoliari Paul Pogba z Juventusu a N'Golo Kante z Chelsea opäť chýbajú po zranenia.