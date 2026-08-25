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Nkunku sa po troch rokoch vracia do RB Lipsko
Všestranný Nkunku má predovšetkým zmierniť následky odchodu Diomandeho do Realu Madrid, ktorý predstavoval rekordný prestup.
Autor TASR
Lipsko 25. augusta (TASR) - Francúzsky futbalista Christopher Nkunku sa po troch rokoch vracia do RB Lipsko ako náhrada za Yana Diomandeho. Dvadsaťosemročný Francúz prichádza z AC Miláno na hosťovanie do konca sezóny. Potvrdil to účastník nemeckej Bundesligy. Lipsko si zároveň zabezpečilo opciu na prestup. Nkunku má s talianskym klubom zmluvu do leta 2030.
„V Lipsku už ukázal, aké výnimočné schopnosti má a že dokáže rozhodovať zápasy. Pozná klub, mesto aj prostredie a vďaka svojej univerzálnosti nám poskytne ďalšie možnosti v ofenzíve. Mimoriadne nás potešilo, ako jasne 'Christo' vyjadril túžbu opäť hrať za RB Lipsko. Napriek záujmu iných popredných európskych klubov sa sem jednoznačne chcel vrátiť,“ povedal športový riaditeľ Marcel Schäfer podľa agentúry DPA.
Všestranný Nkunku má predovšetkým zmierniť následky odchodu Diomandeho do Realu Madrid, ktorý predstavoval rekordný prestup. Do Lipska prišiel prvýkrát v júli 2019 z Paríža Saint-Germain za 19,5 milióna eur a stal sa jeho výnimočným hráčom. V 119 bundesligových zápasoch dosiahol 47 gólov a 43 asistencií. Bývalý tréner Lipska Julian Nagelsmann chválil Francúza za všestrannosť a schopnosť nastúpiť na všetkých ofenzívnych pozíciách. Aj ďalší niekdajší tréner Marco Rose o ňom hovoril ako o „výnimočnom a komplexnom hráčovi, ktorý dokáže rozhodovať zápasy“. Po sezóne 2022/23 odchádzal z Bundesligy ako jej najlepší strelec. So 16 gólmi sa o prvenstvo podelil s Niclasom Füllkrugom a za 60 miliónov eur prestúpil do Chelsea. O dva roky neskôr zamieril do AC Miláno.
„V Lipsku už ukázal, aké výnimočné schopnosti má a že dokáže rozhodovať zápasy. Pozná klub, mesto aj prostredie a vďaka svojej univerzálnosti nám poskytne ďalšie možnosti v ofenzíve. Mimoriadne nás potešilo, ako jasne 'Christo' vyjadril túžbu opäť hrať za RB Lipsko. Napriek záujmu iných popredných európskych klubov sa sem jednoznačne chcel vrátiť,“ povedal športový riaditeľ Marcel Schäfer podľa agentúry DPA.
Všestranný Nkunku má predovšetkým zmierniť následky odchodu Diomandeho do Realu Madrid, ktorý predstavoval rekordný prestup. Do Lipska prišiel prvýkrát v júli 2019 z Paríža Saint-Germain za 19,5 milióna eur a stal sa jeho výnimočným hráčom. V 119 bundesligových zápasoch dosiahol 47 gólov a 43 asistencií. Bývalý tréner Lipska Julian Nagelsmann chválil Francúza za všestrannosť a schopnosť nastúpiť na všetkých ofenzívnych pozíciách. Aj ďalší niekdajší tréner Marco Rose o ňom hovoril ako o „výnimočnom a komplexnom hráčovi, ktorý dokáže rozhodovať zápasy“. Po sezóne 2022/23 odchádzal z Bundesligy ako jej najlepší strelec. So 16 gólmi sa o prvenstvo podelil s Niclasom Füllkrugom a za 60 miliónov eur prestúpil do Chelsea. O dva roky neskôr zamieril do AC Miláno.