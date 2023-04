Nkunku sa po zranení vrátil do tréningového procesu Lipska

Lipsko 11. apríla (TASR) - Francúz Christopher Nkunku sa v utorok po zranení vrátil do tréningového procesu futbalistov RB Lipsko. Najlepší strelec tímu v prebiehajúcej sezóne sa už pripravoval so spoluhráčmi, no podľa agentúry DPA stále nie je jasné, či bude cez víkend k dispozícii na bundesligový duel proti Augsburgu. Tréning Lipska vynechali pre chorobu stredopoliari Konrad Laimer a Emil Forsberg.