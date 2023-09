NL: Bystričania odmietli čelo tabuľky, Ružomberku sa pod Urpínom darí

Banská Bystrica 2. septembra (TASR) – Futbalisti Banskej Bystrice neprehrali piaty zápas za sebou v najvyššej slovenskej súťaži a po piatkovej predohrávke 6. kola sa dostali na druhé miesto v tabuľke. Stačil im na to bod v derby s Ružomberkom po remíze 1:1. Hostia tak pod Urpínom neprehral deväť rokov.



Liptáci nemali ideálny prvý polčas. Nevystrelili do priestoru bránky ani raz a domáci tím tak išiel zaslúžene do vedenia po štvrtej prihrávke na gól v tejto sezóne od Timoteja Záhumenského. "Celkom dobre sme nabehli do zápasu, išli sme do vedenia, keď som sa snažil dať prudký center do šestnástky a Enzo Arevalosi to dobre spracoval, pripravil a umiestnil, takže brankár nemal šancu," hovoril najlepší domáci nahrávač k derby stretnutiu, ku ktorému ešte dodal: "Bol to bojovný zápas. Nebol nejaký medzišestnástkový, mali sme šance tak my ako aj oni. Nehrali sme tak dominantne, ako tomu bolo v predchádzajúcich zápasoch. Nezvládli sme najmä zakončenia. Bod sa nám máli, hoci sa každý počíta. Je to vyrovnané v tejto sezóne v lige, každý môže vyhrať s každým, my sme to bodovo nezvládli. Na tabuľku sa však nepozeráme po piatom kole, keď ich je celkovo ešte asi tridsať."



V druhom polčase Ružomberčania výrazne ožili. Zrýchlili hru, vytvárali si šance a hneď v úvode po zmene strán aj vyrovnali. "Bod sa počíta. V druhom polčase sme mohli aj otočiť stav, mohli sme pokojne vyhrať. V prvom polčase nešlo pred bránku toľko lôpt, ako by som si predstavoval. Iba nejaké ojedinelé. V druhom polčase sa to zlepšilo, viac sme hrali cez kraje loptu, ja som ju pri mojom góle tak jemne ´štrajchol´ po dobrom centri. Mohol som potom pridať aj druhý gól, ale vďaka aj za tento jeden. Myslím si, že remíza je zaslúžená," tvrdil strelec vyrovnávajúceho gólu na konečných 1:1 Tomáš Bobček.



Liptáci zaznamenali v aktuálnej sezóne vôbec prvý bod na ihrisku súpera. Vážil si to aj český stopér v drese Ružomberku Šimon Gabriel: "Potrebovali sme bodovať, je to pre nás veľmi dôležité. Samozrejme, dúfali sme v tri body, ale aj bod zvonku je pre nás dobrý. Čo som stihol odsledovať, tak Bystrica má formu, takže asi sme za bod radi. Vážim si, že som dostal dôveru hrať hneď v základe. Pri inkasovanom góle sme Arevalovi nechali viac priestoru. Bola to rýchlejšia akcia a my sme zle zareagovali. Prišlo mu to rovno na nohu, otočil sa a už mal ľahkú pozíciu, takže bolo to pre neho ľahšie ako by malo byť."