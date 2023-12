NL: Djuričin oslávil ligový návrat gólom, Gašparík: Veľmi nám pomohol

Trnava 4. decembra (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava si po víťazstve 2:0 nad Skalicou upevnili tretiu priečku tabuľky v Niké lige. Pred štvrtou Podbrezovou majú náskok štyroch bodov. V ďalšom kole červeno-čierni cestujú do Žiliny (hrá sa v piatok 8. decembra o 17.30), v prípade víťazstva sa môžu posunúť práve na úkor MŠK na druhú priečku tabuľky.



V dueli so Skaličanmi boli domáci výrazne lepším tímom, vypracovali si viacero dobrých príležitostí, hlavne hrotový útočník Michal Ďuriš však nemal obuté strelecké kopačky a viacero šancí zahodil. V úlohe strelca sa tak objavil v 58. minúte defenzívy stredopoliar Adrián Zeljkovič, ktorý sa po presnom centri Erika Daniela presadil v pokutovom území hlavičkou.



"Bola to naša tradičná akcia, lopta putovala na stranu a odtiaľ prišiel dobrý center. Tréner nám v polčase povedal, že to musíme skúsiť a aj sme tak skórovali. Celkovo to bol náročný zápas proti ťažkému súperovi. Očakávali sme takýto duel, na konci sme úspešní a s výsledkom sme spokojní," povedal Zeljkovič. Slovinský legionár je pevnou súčasťou trnavskej zostavy, od trénera Spartaka Michala Gašparíka počuje často slová chvály.



Trnavský kormidelník však zároveň vidí priestor na napredovanie stále veľmi mladého hráča, ktorý má 21 rokov. "Práve hlavičky sú to, čo ešte môže zlepšiť. Potrebuje na tom pri ofenzívnych štandardkách popracovať, s jeho postavou môže byť ešte výraznejší v týchto činnostiach. Nabádali sme ho k tomu. Teraz prišiel takýto fantastický center a výborne zakončil. Veľmi nám ten gól pomohol," hodnotil Gašparík.



Triumf domácich pečatil v nadstavenom čase Marco Djuričin. Skúsený rakúsky zakončovateľ sa dostal do úniku a akonáhle prekročil hranicu šestnástky poslal loptu na bránku. Prudká strela po zemi k bližšej žrdi skončila za chrbtom inak veľmi dobre chytajúceho brankára Martina Junasa. "Povedal som si, že ak sa dostanem do šance, vystrelím. Z gólu sa teším o to viac, že prišiel po dlhom čase, mal som pri ňom aj šťastie. Som rád, že som pomohol tímu," uviedol Djuričin, ktorý nastúpil v lige naposledy v auguste. Odvtedy pre zdravotné problémy dlho nehral, už sa však znova hlási o slovo.



"Mám za sebou tri mesiace, v ktorých som hlavne veľa behal. Zápas je však vždy iný. Cítim sa dobre, ale je tu aj útočník Mišo Ďuriš, ktorý tiež robí veľmi dobrú prácu. Keď prídem na ihrisko napr. v 75. minúte, musím byť pripravený," dodal Djuričin.



Kouč andelov má radosť, že má k dispozícii opäť ďalšieho kvalitného útočníka. "Toto je Marco, ešte nie je fyzicky dotrénovaný, ale keď kopne do lopty, často to končí v sieti. Vidíme to aj na tréningu. Toto je on, je to strelec. Na druhej strane má v tandeme hráča, ani však nezdvihne hlavu a páli to. A dá gól. Pre neho je to určite povzbudenie a návrat do ligového kolotoča," dodal Gašparík.



Naopak, spokojný byť nemôže tréner Skalice Pavol Majerník. Jeho mužstvo prehralo tretí zápas v rade a výrazne sa mu vzďaľuje nádej na účasť v prvej šestke. "Podali sme veľmi zlý výkon, Trnava bola vo všetkých herných činnostiach o triedu lepšia a zaslúžene zvíťazila," hodnotil Majerník.



"Trnava pritom hrala vo štvrtok ťažký zápas, myslel som si, že my budeme na tom fyzicky lepšie, my budeme ostrejší v osobných súbojoch a pri zisku lopty. Opak bol pravdou, Spartak pôsobil živšie, boli sme všade neskoro, nefungovala nám prechodová fáza, strácali sme lopty po dvoch – troch prihrávkach, robili sme nevynútené chyby."



Skaličania v troch zápasoch po sebe nebodovali, ale ani neskórovali. Okrem Trnavy sa nepresadili ani proti Banskej Bystrici a Slovanu Bratislava. "Hľadáme ideálne zloženie vrchnej dvojky, preto aj dnes nehrali od úvodu Smékal a Haša, začali Vlasko a Sobczyk. Bolo tam však strašne veľa podpriemerných výkonov a potom ani to mužstvo nepôsobí dobre a nemôže strieľať góly," dodal kouč Skalice, ktorú v ďalšom kole čaká cesta do Michaloviec.