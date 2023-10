NL: Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble podľahli Skalici

Niké liga - 12. kolo:



FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - MFK Skalica 0:1 (0:0)



Gól: 51. Haša. Rozhodovali: Kružliak - Hancko, Vitko, ŽK: Suľa - Ranko.



ViOn: Knobloch - Suľa, Tumma (62. Čerepkai), Čonka - Majdan, Brenkus (62. Gono), Duga (81. Weir), Mondek (62. J. Švec), Sluka (46. Nsumoh) - Balaj, Mijič



Skalica: Junas - Krčík, Ranko, Podhorin, Rudzan - M. Nagy, Mášik (68. M. Hollý) - Morong (86. Matejov), Haša (68. Sobczyk), Gaži (75. Yao) - Smékal

Hlasy po zápase:



Vladimír Cifranič, tréner FC ViOn: "Museli sme zmeniť rozostavenie, pretože nám chýbajú stopéri. V ofenzívnej fáze nedokážeme prekročiť svoj tieň. Po inkasovanom góle sme chceli, chýba nám však kvalita, chýba nám strelec a v neposlednom rade nám chýba aj šťastie. Skalica si to ustrážila. V posledných troch zápasoch pravdy sme získali iba bod a je len na nás, aby sme to zmenili. Určite nikto nie je spokojný, ani my tréneri, ani hráči, ani vedenie, musí sa niečo udiať. Ja to nechávam na vedení klubu, keď príde majiteľ a povie, že dosť, tak dosť. Tumma ma zlomené rebro, neviem ako postavíme zostavu na další zápas.”







Pavol Majerník, tréner Skalice: "Prvý polčas to bol bojovný medzišestnástkový futbal, hneď v úvode sme nevyužili veľkú príležitosť, po zmene strán sme dali gól, škoda, že sme ten zápas neuzavreli skôr. Domáci nás prekvapili rozostavením, skúšajú rôzne alternatívy, my sme si však víťazstvo ustrážili. Som vďačný za tri body.”

Zlaté Moravce 28. októbra (TASR) - Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble stále čakajú na svoje prvé víťazstvo v tomto ročníku Niké ligy. V sobotnom zápase 12. kola doma podľahli Skalici 0:1 a s tromi bodmi naďalej figurujú na dne tabuľky. Skalica je štrnásta.Hostia mohli viesť už v úvode zápasu, no strela Adama Gažiho trafila žrď. Šancu na skórovanie mal aj Martin Mášik, jeho pokus zase zablokoval Vladimír Majdan. Jediný gól stretnutia napokon prišiel až po zmene strán, keď sa v 51. minúte presadil Roman Haša.