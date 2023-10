NL: Futbalisti MŠK Žilina triumfovali na pôde MFK Ružomberok 2:0

Niké liga - 12. kolo:



MFK Ružomberok – MŠK Žilina 0:2 (0:1)



Góly: 31. Jambor, 55. D. Ďuriš. Rozhodovali: Marhefka – Košecký, Pacák, ŽK: Zsigmund, Lavrinčík (obaja Ružomberok), 1187 divákov.



Ružomberok: Frühwald – Mrva (46. Selecký), Malý, Gabriel, Luterán – Chrien (63. Gerec), Zsigmund (63. Lavrinčík), Múdry – Šefčík (57. Chobot), Hladík, Tučný (57. Úradník)



Žilina: Belko - Leitner, Minárik, Nemčík - Bari, Sauer (81. Adang), Gidi, Javorček – Essomba (69. Bile), Jambor (88. Stojčevski), D. Ďuriš

Hlasy po zápase:



Oldřich Smetana, tréner Ružomberka: "Úvod sme nemali dobrý, keď trochu sme sa hľadali v napádaní. Od polovice prvého polčasu sa nám to už darilo lepšie. Ak však chcete uspieť v ktoromkoľvek zápase, musíte dať góly. Boli tam nejaké príležitosti, hlavne po jednej štandardnej situácii, ale sme ich nevyužili. Až lacno sme potom hostí pustili do vedenia. Potom to už proti takému súperovi ako Žilina bolo zložité. My sme možnosť ísť do vedenia nevyužili. V druhom polčase mužstvo zlepšilo pohyb, dostávali sme sa aj do tlaku, no bohužiaľ, nič sme z toho nevyužili.“







Jaroslav Hynekm tréner Žiliny: "Prišli sme so zámerom zúročiť naše skúsenosti, takisto progres tímu. Bol to tiež zápas, v ktorom sme mohli urobiť ďalší krok, aby sme boli blízko prvej šestke. Takýto terén našej hre nevyhovuje, no so zlým trávnikom sme si poradili už v Michalovciach a takisto teraz. Myslím si, že súper využil príchod nového trénera a dal do zápasu energiu. Nám veľmi dobre vyšiel vstup do zápasu, keď do 17. minúty sme mali päť šancí. Potom Ružomberok nastrelil žrď a hneď sa zápas mohol vyvíjať inak. Nič také sa však nestalo. Potom sme dali na 1:0, na začiatku druhej časti na 2:0 a ďalej sa už išlo len za výsledkom.“

Ružomberok 28. októbra (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina triumfovali v sobotnom stretnutí Niké ligy na pôde MFK Ružomberok 2:0 a dostali sa na čelo neúplnej tabuľky. Na konte majú 25 bodov, za nimi figurujú Podbrezová, Slovan Bratislava a Trenčín, ktorí majú zhodne 23 bodov. "Belasí" však majú dva zápasy k dobru, Trenčania jeden.Hostia boli v krajskom derby v prvom polčase výrazne aktívnejší, čo sa prejavilo v 31. minúte. Krížnou strelou ich poslal do vedenia útočník Timotej Jambor. V podobnom duchu sa začalo po zmene strán, na 2:0 zvýšil Dávid Ďuriš. Domáci sa snažili zdramatizovať zápas, no ani napriek viacerým streleckým pokusom už v ďalśom priebehu gól nepadol.