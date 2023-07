NL: Madleňák bude v novej sezóne hosťovať v Baníku Ostrava

Ružomberok 13. júla (TASR) - Slovenský futbalista Matej Madleňák bude v novej sezóne pôsobiť v rámci hosťovania z MFK Ružomberok v Baníku Ostrava.



Dvadsaťštyriročný stredopoliar strávil v Ružomberku zatiaľ deväť rokov, pod Čebraťom pôsobí od starších žiakov. S Baníkom bol na sústredení v poľskej Opalenici a pripísal si tiež minúty v prípravných zápasoch.



"S Baníkom Ostrava došlo k dohode o ročnom hosťovaní, s následnou opciou českého klubu na prestup," uviedol športový manažér MFK Ružomberok Milan Bezák a dodal: "Dostali sme sa do situácie, keď hosťovanie bolo jediným a najlepším riešením. O rok po skončení zmluvy by už totiž Madleňák, ktorý svoj kontrakt nechcel predĺžiť, mohol kdekoľvek prestúpiť úplne zadarmo."



Madleňák odohral za Ružomberok v najvyššej slovenskej súťaži 96 zápasov a deväťkrát sa zapísal do streleckej listiny, z toho päťkrát v uplynulom ročníku.