Nmecha môže reprezentovať Nemecko namiesto Anglicka

Zürich 1. februára (TASR) - Bývalý mládežnícky anglický futbalový reprezentant Felix Nmecha môže nastupovať za Nemecko. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) odsúhlasila zmenu jeho štátnej príslušnosti.



Dvadsaťjedenročný stredopoliar VfL Wolfsburg sa narodil v Nemecku, presťahoval sa však do Anglicka a vyrástol v akadémii Manchestru City. Anglický dres si obliekol v kategórii do 16 rokov, neskôr hral za "osemnástku" Nemecka a potom reprezentoval Anglicko aj medzi hráčmi do 19 rokov. Po rozhodnutí FIFA si môže v prípade pozvánky odkrútiť debut v národnom A-tíme v nemeckých farbách. Informovala o tom agentúra AP.