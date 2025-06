Nmecha posilní Leeds United, dohodol sa na dvojročnom kontrakte

Leeds 15. júna (TASR) - Nemecký futbalový útočník Lukas Nmecha sa sťahuje do Leedsu United. So staronovým účastníkom anglickej Premier League sa dohodol na dvojročnom kontrakte.



Odchovanec akadémie Manchestru City si odkrútil svoj debut v najvyššej súťaži v roku 2018, keď naskočil ako náhradník do zápasu s West Hamom. Po viacerých hosťovaniach sa napokon pred štyrmi rokmi stal hráčom nemeckého klubu VfL Wolfsburg, kde mu na konci júna končí zmluva. Dvadsaťšesťročný Nmecha je prvou letnou posilou Leedsu, ktorý sa po triumfe v Championship vracia po dvoch sezónach do najvyššej súťaže. Pripomenula agentúra AFP.