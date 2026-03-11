Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nmecha predĺžil zmluvu s Dortmundom do roku 2030

Na snímke vľavo Felix Nmecha. Foto: TASR/AP

Dvadsaťpäťročný stredopoliar prišiel do Dortmundu z Wolfsburgu v roku 2023 a za klub nastúpil na 108 stretnutí.

Autor TASR
Dortmund 11. marca (TASR) - Nemecký futbalista Felix Nmecha sa dohodol s Borussiou Dortmund na predĺžení kontraktu o dva roky. V tíme účastníka Bundesligy tak bude pôsobiť do júna 2030.

Dvadsaťpäťročný stredopoliar prišiel do Dortmundu z Wolfsburgu v roku 2023 a za klub nastúpil na 108 stretnutí. Zaznamenal osem gólov i asistencií. Pripísal si i šesť štartov za nemeckú reprezentáciu. „Vždy dokázal nájsť kreatívne riešenie, a to aj pod tlakom. Priniesol na trávnik mimoriadnu kvalitu, pre nás i pre národný tím. Po sérii nešťastných zranení v úvode svojho angažmánu sa stal veľmi dôležitou súčasťou nášho tímu,“ zverejnil podľa DPA športový riaditeľ Borussie Sebastian Kehl.
