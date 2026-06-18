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Nmecha sa po dueli s Curacaom modlil so súpermi
Nemeckí futbaloví reprezentanti podporili stredopoliara Felixa Nmechu pred druhým zápasom majstrovstiev sveta pre náboženské aktivity hráča Borussie Dortmund.
Autor TASR
Toronto 18. júna (TASR) - Nemeckí futbaloví reprezentanti podporili stredopoliara Felixa Nmechu pred druhým zápasom majstrovstiev sveta pre náboženské aktivity hráča Borussie Dortmund. Protestantský kresťan Nmecha sa po stretnutí s Curacaom (7:1) modlil na trávniku spolu so súpermi a obrancom Jonathanom Tahom.
„Je to o láske, o dobročinnosti, o mieri a o vďačnosti. Toto sú hodnoty, ktoré chceme odovzdať vonkajšiemu svetu,“ povedal nemeckej MagentaTV Tah o spoločnej modlitbe s Nmechom, ktorého sa zastal aj ďalší spoluhráč Antonio Rüdiger. "Je to osobná vec. Urobil to a ja na tom nevidím nič zlé,“ citovala obrancu Realu Madrid, ktorý je moslim, agentúra DPA.
Nmecha sa k situácii vyjadril po prvom dueli šampionátu. „Na ihrisku sme súperi, ale po zápase sme všetci kresťania a bratia. Tak sme sa len spoločne pomodlili, pretože sme stále veľmi vďační,“ uviedol 25-ročný stredopoliar, ktorý vyvolal v Nemecku zmiešané reakcie. Nešlo o prvú kontroverziu zo strany osemnásobného nemeckého reprezentanta. Fanúšikovia Dortmundu požadovali pred troma rokmi zrušenie jeho prestupu z Wolfsburgu po tom, čo Nmecha schvaľoval príspevky od aktivistov, ktoré sa zdali byť namierené proti komunite LGBTIQ+.
„Je to o láske, o dobročinnosti, o mieri a o vďačnosti. Toto sú hodnoty, ktoré chceme odovzdať vonkajšiemu svetu,“ povedal nemeckej MagentaTV Tah o spoločnej modlitbe s Nmechom, ktorého sa zastal aj ďalší spoluhráč Antonio Rüdiger. "Je to osobná vec. Urobil to a ja na tom nevidím nič zlé,“ citovala obrancu Realu Madrid, ktorý je moslim, agentúra DPA.
Nmecha sa k situácii vyjadril po prvom dueli šampionátu. „Na ihrisku sme súperi, ale po zápase sme všetci kresťania a bratia. Tak sme sa len spoločne pomodlili, pretože sme stále veľmi vďační,“ uviedol 25-ročný stredopoliar, ktorý vyvolal v Nemecku zmiešané reakcie. Nešlo o prvú kontroverziu zo strany osemnásobného nemeckého reprezentanta. Fanúšikovia Dortmundu požadovali pred troma rokmi zrušenie jeho prestupu z Wolfsburgu po tom, čo Nmecha schvaľoval príspevky od aktivistov, ktoré sa zdali byť namierené proti komunite LGBTIQ+.