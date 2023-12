Noah je nový kapitán francúzskeho paratenisového tímu

Paríž 14. decembra (TASR) - Niekdajší grandslamový šampión Yannick Noah je nový kapitán francúzskych paratenistov a povedie ich na budúcoročnej paralympiáde v Paríži. Vo štvrtok to potvrdila Francúzska tenisová federácia (FFT).



Šesťdesiattriročný Noah už skúsenosti z líderských pozícií má, v minulosti pôsobil na lavičke francúzskeho daviscupového tímu aj ženského tímu v Pohári Billie-Jean Kingovej. "Yannick sa na to dal, pretože ide o muža, ktorý prijíma výzvy. Už to veľakrát ukázal. Je to líder," uviedol prezident FFT Gilles Moretton podľa agentúry AFP. Paralympijské hry sú na programe od 28. augusta do 8. septembra.