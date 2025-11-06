< sekcia Šport
Nočná pohroma: Požiar zachvátil dom trénera Miami Heat
Hasiči dostali správu o horiacom príbytku po štvrtej hodine ráno tamojšieho času. Súkromné lietadlo hráčov Miami pristálo na letisku o necelú hodinu neskôr.
Autor TASR
Miami 6. novembra (TASR) - Dom trénera basketbalistov Miami Heat Erika Spoelstru zachvátil v ranných hodinách požiar. Podľa agentúry AP sa v ňom kouč v čase požiaru nenachádzal, pretože cestoval s tímom zo zápasu NBA na palubovke Denveru.
Hasiči dostali správu o horiacom príbytku po štvrtej hodine ráno tamojšieho času. Súkromné lietadlo hráčov Miami pristálo na letisku o necelú hodinu neskôr. V čase, keď sa Spoelstra vrátil do domu, sa požiarnici stále snažili skrotiť pomerne veľký oheň. Úrady potom tri hodiny po ohlásení požiaru označili udalosť za bezpečnú. Dvadsiatim hasičským jednotkám sa zároveň podarilo zabrániť rozšíreniu ohňa na okolité pozemky.
