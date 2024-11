Noel na čele po 1. kole slalomu v Levi

Levi 17. novembra (TASR) - Francúzsky lyžiar Clément Noel figuroval na čele poradia 1. kola po odjazdení elitnej pätnástky prvého mužského slalomu sezóny Svetového pohára. Vo fínskom Levi viedol s náskokom dvoch stotín sekundy pred Švajčiarom Loicom Meillardom, tretí bol ďalší Francúz Steven Amiez (+0,21).



Noel predviedol plynulú jazdu, ale so značnou dávkou rizika. To sa mu takmer vypomstilo v strednej strmej časti, kde sa po chybe iba tesne zmestil do ďalšej brány. Veľa však nestratil, dolu výrazne zrýchlil a dostal sa do vedenia. Druhé kolo (od 13.00 h) sľubovalo drámu, lebo Meillard sa mu priblížil na rozdiel dvoch stotín a do polsekundového manka sa zmestili ešte aj Amiez, Nemec Linus Strasser (+0,30) a Brit Dave Ryding (+0,41). Prvé kolo sa naopak nevydarilo obhajcovi malého glóbusu Manuelovi Fellerovi, Rakúšan stratil na Noela až 1,18 sekundy. Slováci v Levi neštartovali.