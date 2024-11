Nenašiel premožiteľa. Noel suverénne vyhral slalom v Levi

Výsledky slalomu SP mužov v Levi:



1. Clement Noel (Fr.) 1:53,98 min., 2. Henrik Kristoffersen (Nór.) +0,80 s, 3. Loic Meillard (Švaj.) +0,95, 4. Lucas Braathen (Braz.) +1,05, 5. Tanguy Nef (Švaj.) +1,36, 6. Steven Amiez (Fr.) +1,46, 7. Linus Strasser (Nem.) +1,56, 8. Alexander Steen Olsen (Nór.) +1,65, 9. Samuel Kolega +1,77, 10. Filip Zubčič (obaja Chor.) +1,78



celkové poradie SP (po 2 z 38 súťaží): 1. Henrik Kristoffersen 180 b., 2 Alexander Steen Olsen (Nór.) 132, 3. Noel a Braathen po 100, 5. Atle Lie McGrath (Nór.) 82, 6. Meillard 60



poradie v slalome (1 z 12): 1. Noel 100, 2. Kristoffersen 80, 3. Meillard 60, 4. Braathen 50, 5. Nef 45, 6. Amiez 40

Levi 17. novembra (TASR) - Francúzsky lyžiar Clément Noel suverénne triumfoval v prvom mužskom slalome sezóny Svetového pohára. Vo fínskom Levi viedol už po 1. kole a napokon zvíťazil s náskokom 80 stotín pred Henrikom Kristoffersenom. Nór sa vďaka druhému miestu posunul na čelo celkového poradia SP. Tretí skončil Švajčiar Loic Meillard (+0,95).Noel slávil 11. víťazstvo v kariére, všetky dosiahol v slalome. Olympijský víťaz z Pekingu dosiahol 25. pódiové umiestenie v prestížnom seriáli. "" povedal v rozhovore pre televíziu FIS Noel, ktorý vybojoval prvý triumf od 24. januára 2023, keď vyhral slalom v Schladmingu.Dvadsaťsedemročný Francúz sa usadil na čele už po 1. kole, v ktorom predviedol najlepšiu jazdu, hoci v strmine riskoval a po veľkej chybe sa iba tesne zmestil do brány. Druhý Meillard na neho stratil dve stotiny. Nedarilo sa obhajcovi malého glóbusu Manuelovi Fellerovi z Rakúska, ktorý bol po 1. kole pätnásty a v druhom vypadol. Jeho legendárny krajan štartujúci v holandskom drese Marcel Hirscher nedokázal vo svojom prvom slalome po piatich rokoch postúpiť s mankom 2,59 s do najlepšej tridsiatky a skončil 46. Osemnásobný celkový víťaz SP absolvoval zrejme posledný slalom v Levi, v októbri pri svojom návrate do súťažného kolotoča obsadil 23. miesto v obrovskom slalome v Söldene. Kristoffersen zaútočil z 11. pozície po 1. kole a najlepšou druhou jazdou sa posunul až na pódium. Prekonal ho len Noel, ktorý opäť predviedol precíznu jazdu, tentoraz sa aj vyhol chybám a pripísal si premiérový triumf v Levi. Vo vydarenom návrate po ročnej pauzuje pokračuje Lucas Pinheiro Braathen, Nór jazdiaci pod brazílskou vlajkou skončil štvrtý.Slováci v Levi neštartovali. Seriál SP pokračuje o týždeň v rakúskom Gurgli, kde pôjdu ženy a muži ďalší slalom.