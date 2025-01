Noel vyhral slalom v Adelbodene, Kristoffersen na čele disciplíny

Adelboden 11. januára (TASR) - Francúzsky lyžiar Clement Noel triumfoval v sobotňajšom slalome Svetového pohára alpských lyžiarov. Vo švajčiarskom Adelbodene bol v cieli o dve stotiny sekundy rýchlejší ako Lucas Pinheiro Braathen, Nór reprezentujúci Brazíliu. Tretí skončil Henrik Kristoffersen z Nórska (+0,14).



Noel si pripísal 14. víťazstvo v kariére, z toho tretie v prebiehajúcej sezóne. Na triumf v Adelbodene mu stačil aj deviaty najlepší čas v druhom kole. "Vždy som sa tu trápil, dosiahol som tu pódium v roku 2019, ale odvtedy to bolo pre mňa veľmi náročné. Som veľmi šťastný, že sa mi podarilo zvíťaziť na tomto magickom mieste. Nedokážem to vyjadriť slovami, ale Adelboden niečo znamená. Ospravedlňujem sa domácim fanúšikom, ktorí povzbudzovali, no verím, že si túto šou užili," uviedol Noel pre reportérku Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS).



Braathen sa dostal prvýkrát po svojom reštarte kariéry na pódium v slalome, druhou priečkou zopakoval umiestnenie z decembrového "obráku" v Beaver Creeku. Pre Kristoffersena to bolo jubilejné 90. pódium v kariére, zároveň na pozícii lídra disciplíny vystriedal Švajčiara Loica Meillarda, ktorý nedokončil prvé kolo. Svoj náskok z úvodnej jazdy nedokázal zužitkovať Rakúšan Manuel Feller, ktorý v druhom kole vypadol.



Slováci v Adelbodene neštartovali, Andreas Žampa sa zotavuje po operácii zlomenej ruky.