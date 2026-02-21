< sekcia Šport
Nolteová a Leviová obhájili zlato v dvojboboch, Slovenky 19.
Na dráhe v Cortine d'Ampezzo si vedúcu pozíciu udržali aj po záverečnej štvrtej jazde a triumfovali s náskokom 53 stotín pred krajankami Lisou Buckwitzovou a Neele Schutenovou.
Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 20. februára (TASR) - Nemecké bobistky Laura Nolteová a Deborah Leviová obhájili na ZOH 2026 zlato v dvojboboch žien. Na dráhe v Cortine d'Ampezzo si vedúcu pozíciu udržali aj po záverečnej štvrtej jazde a triumfovali s náskokom 53 stotín pred krajankami Lisou Buckwitzovou a Neele Schutenovou. Bronz putuje do USA zásluhou Kaillie Armbrusterovej Humphriesovej a Jasmine Jonesovej (+0,75). Slovenské reprezentantky Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová obsadili 19. miesto (+4,23).
Nolteová s Leviovou sa dostali na čelo poradia po druhej jazde a zostali na ňom až do konca. Nemecké reprezentantky tak nadviazali na svoj triumf z Pekingu 2022 a získali druhé olympijské zlato v dvojboboch. Celková víťazka Svetového pohára 2025/2026 Nolteová si napravila chuť po súťaži monobobov, kde v záverečnom kole prišla o vedenie a musela sa uspokojiť so striebornou medailou. Humphriesová Armbrusterová získala už šiesty cenný kov na ZOH, čím vyrovnala historický zápis ďalšej Američanky Elany Meyersovej Taylorovej, víťazky súťaže monobobov.
Čerňanská s Mokrášovou, ktoré vytvorili historicky prvú slovenskú ženskú posádku dvojbobov pod piatimi kruhmi, figurovali po prvom súťažnom dni na 16. pozícii. Atakovali tak najlepšiu pätnástku, čo bol ich cieľ pred olympiádou. Sobotňajšia tretia jazda sa im však vôbec nevydarila. Štart (5,33 s) mali porovnateľný s predošlými dvoma kolami, ale potom sa v úvodných zákrutách nevyhli nárazu a museli korigovať svoju jazdu. Ešte väčšie problémy mali v dolnej časti. Dosiahli až 21. čas (58,58 s), ich najhorší z troch jázd. Vo finále sa však mohli posunúť, na osemnáste Poľky strácali štyri stotiny, na devätnáste Francúzky iba stotinu.
V záverečnej jazde, do ktorej sa dostalo len 20 najlepších posádok, štartovali slovenské reprezentantky ako prvé. V hornej časti ľadového toboganu musela pilotka Čerňanská opäť rovnať boby, dolu zajazdili Slovenky čistejšie. Čas 58,31 bol ich tretí najlepší spomedzi štyroch jázd. Vo výsledkovej listine sa napokon posunuli o jednu priečku na konečné 19. miesto. Čerňanská predtým skončila v súťaži monobobov na 20. priečke.
ZOH 2026 - boby
ženy - dvojboby: 1. Laura Nolteová, Deborah Leviová 3:48,46 min. (56,97/56,96/57,26/57,27), 2. Lisa-Marie Buckwitzová, Neele Schutenová (obe Nem.) +0,53 s (57,05/57,06/57,43/57,45), 3. Kaillie Armbrusterová Humphriesová, Jasmine Jonesová (USA) +0,75 (56,92/57,24/57,57/57,48), 4. Kim Kalická, Talea Prepensová (Nem.) +0,90, 5. Kaysha Loveová, Azaria Hillová (USA) +1,25, 6. Melanie Haslerová, Nadja Pasternacková (Švaj.) +1,94, 7. Elana Meyersová Taylorová, Jadin O'Brienová (USA) +2,03, 8. Debora Annenová, Salome Korová (Švaj.) +2,03, 9. Katrin Beierlová, Christania Williamsová (Rak.) +2,13, 10. Breeana Walkerová, Kiara Reddingiusová (Austr.) +2,36, ..., 19. Viktória ČERŇANSKÁ, Lucia MOKRÁŠOVÁ (SR) +4,23 (57,94/57,86/58,58/58,31)
