Nolteová a Leviová vedú aj po tretích jazdách, mieria za zlatom

Peking 19. februára (TASR) - Nemecké bobistky Laura Nolteová a Deborah Leviová po sobotnej tretej jazde v súťaži dvojbobov na ZOH v Pekingu stále viedli priebežné hodnotenie so súčtom časov 3:02,75 minúty. Mieria tak za svojou premiérovou olympijskou medailou. V sobotu časom 1:00,70 min. zlepšili o štyri desatiny sekundy vlastný traťový rekord z piatku.



Nolteová s Leviovou zvýšili svoj náskok na čele súťaže. Na druhom mieste figurovali už s mankom 78 stotín sekundy ich krajanka a obhajkyňa zlata z Pjongčangu Mariama Jamanková s brzdárkou Alexandrou Burghardtovou. Blízko k zisku druhej bronzovej medaily je so stratou 1,17 sekundy na treťom mieste Američanka Elana Meyersová Taylorová so Sylviou Hoffmanovou, pre ktorú sú to premiérové ZOH.



Predposledné jazdy poznačil aj dramatický pád kanadskej posádky v zložení Cynthia Appiahová a Dawn Richardsonová Wilsonová, ktorá stratila v záverečnej časti po náraze kontrolu a v poslednej zákrute sa jej boby prevrátili na bok. Ani jedna z dvojice sa pri havárii nezranila. Súťaž dvojbobov žien vyvrcholí štvrtými jazdami v sobotu o 14.30 SEČ.