Nominácia Anglicka bez Sterlinga, vracajú sa Watkins a Bowen

Nominácia Anglicka na prípravný zápas s Austráliou a duel kvalifikácie ME 2024 proti Taliansku:



Brankári: Sam Johnstone (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal)



Obrancovia: Levi Colwill (Chelsea), Lewis Dunk (Brighton), Marc Guehi (Crystal Palace), Harry Maguire (Manchester United), John Stones (Manchester City), Fikayo Tomori (AC Miláno), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City), Trent Alexander-Arnold (Liverpool)



Stredopoliari: Jude Bellingham (Real Madrid), Conor Gallagher (Chelsea), Jordan Henderson (Al-Ettifaq), Kalvin Phillips (Manchester City), Declan Rice (Arsenal)



Útočníci: Jarrod Bowen (West Ham), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Bayern Mníchov), James Maddison (Tottenham), Eddie Nketiah (Arsenal), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ollie Watkins (Aston Villa)

Londýn 5. októbra (TASR) - V nominácii anglickej futbalovej reprezentácie na prípravný zápas s Austráliou a duel kvalifikácie ME 2024 proti Taliansku chýbajú z dlhoročných opôr Raheem Sterling z FC Chelsea a Mason Mount z Manchestru United. Premiérový štart v národnom tíme si môžu pripísať obranca Levi Colwill (Chelsea) a útočník Eddie Nketiah (Arsenal).Tréner Gareth Southgate zverejnil vo štvrtok 26-členný káder, do ktorého sa po dlhšom čase vracajú útočníci Ollie Watkins a Jarrod Bowen. Watkins dostal predtým naposledy pozvánku vlani v marci, k návratu do reprezentácie mu pomohol aj nedávny hetrik do siete Brightonu, ktorým pomohol Aston Ville k víťazstvu 6:1. Bowen strelil v drese West Hamu päť gólov v uplynulých siedmich ligových dueloch, v nominácii Albiónu je prvýkrát od septembra 2022. "citovala Southgatea agentúra AFP.Z osvedčených mien chýba v kádri krídelník Raheem Sterling, reprezentačný tréner bližšie jeho absenciu nekomentoval:Svoje miesto v kádri si udržali Harry Maguire i Kalvin Phillips, hoci vo svojich kluboch nenastupujú pravidelne. V nominácii zostal stredopoliar Jordan Henderson aj po prestupe do saudskoarabského Al-Ettifaqu. Po zranení sa do kádra vracia obranca John Stones (Manchester City), napriek kondičným restom je v ňom aj Bukayo Saka z Arsenalu, naopak zo zdravotných dôvodov chýbajú Ben Chilwell, Eberechi Eze a Callum Wilson.Angličania privítajú Austráliu na londýnskom Wembley 13. októbra, o štyri dni neskôr na rovnakom štadióne hostia v šlágri C-skupiny kvalifikácie EURO 2024 Taliansko, čo bude repríza finále ME 2020. Southgateovi zverenci momentálne vedú tabuľku so šesťbodovým náskokom pred "azúrovými", tí však majú k dobru ešte duel s Maltou (14. októbra).