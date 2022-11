Nominácia Argentíny s Dybalom a Di Mariom, Messi bude piatykrát na MS

Nominácia Argentíny na MS v Katare:



Brankári: Franco Armani (River Plate), Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Villarreal CF)



Obrancovia: Gonzalo Montiel (FC Sevilla), Nahuel Molina (Atletico Madrid), German Pezzella (Real Betis), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolas Otamendi (Benfica Lisabon), Lisandro Martinez (Manchester United), Nicolas Tagliafico (Lyon), Marcos Acuna (FC Sevilla), Juan Foyth (Villarreal CF)



Stredopoliari: Leandro Paredes (Juventus Turín), Guido Rodriguez (Real Betis), Enzo Fernandez (Benfica Lisabon), Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alejandro Gomez (FC Sevilla), Alexis Mac Allister (Brighton)



Útočníci: Paulo Dybala (AS Rím), Lionel Messi (Paríž St. Germain), Angel Di Maria (Juventus Turín), Nicolas Gonzalez (AC Fiorentina), Joaquin Correa (Inter Miláno), Lautaro Martinez (Inter Miláno), Julian Alvarez (Manchester City)

Buenos Aires 11. novembra (TASR) - V 26-člennej nominácii trénera argentínskej futbalovej reprezentácie Lionela Scaloniho na blížiace sa MS v Katare figurujú aj útočníci Paulo Dybala a Angel Di Maria. Kapitánom tímu bude Lionel Messi, pre ktorého to bude piata a pravdepodobne posledná účasť na MS.Dybala z AS Rím a krídelník Di Maria z Juventusu Turín sa predstavia na turnaji aj napriek tomu, že ani jeden z nich nehral takmer mesiac. Mužstvu chýba zranený Giovani Lo Celso, ktorý podstúpi operáciu.uviedol Messi podľa agentúry AFP.Argentína neprehrala 35 zápasov za sebou a minulý rok vyhrala Copa America, keď vo finále na Maracane zdolala Brazíliu 1:0.Zverenci Scaloniho vstúpia do šampionátu 22. novembra súbojom so Saudskou Arábiou. Ich ďalšími súpermi v C-skupine budú Mexiko (26. novembra) a Poľsko (30. novembra).