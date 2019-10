Nominácia Chorvátska je známa: Proti SR nastúpia všetky jeho hviezdy

Nominácia Chorvátska na kvalifikačný duel so SR a prípravný zápas s Gruzínskom:



brankári: Lovre Kalinič (Aston Villa), Dominik Livakovič (Dinamo Záhreb), Simon Sluga (Luton Town)



obrancovia: Tin Jedvaj (FC Augsburg), Matej Mitrovič (FC Bruggy), Borna Barišič (Glasgow Rangers), Karlo Bartolec (FC Kodaň), Duje Čaleta-Car (Olympique Marseille), Mile Škorič (NK Osijek), Dario Melnjak (Caykur Rizespor), Dino Perič (Dinamo Záhrev)



stredopoliari: Luka Modrič (Real Madrid), Ivan Rakitič (FC Barcelona), Mateo Kovačič (Chelsea Londýn), Marcelo Brozovič (Inter Miláno), Milan Badelj (ACF Fiorentina), Mario Pašalič (Atalanta Bergamo), Nikola Vlašič (CSKA Moskva)



útočníci: Ivan Perišič (Bayern Mníchov), Andrej Kramarič (TSG 1899 Hoffenheim), Ante Rebič (AC Miláno), Josip Brekalo (VfL Wolfsburg), Bruno Petkovič, Mislav Oršič (obaja Dinamo Záhreb)



náhradníci: Marko Rog (Cagliari Calcio), Filip Bradarič, Josip Juranovič (obaja Hajduk Split), Marin Leovac (Dinamo Záhreb)

Záhreb 29. októbra (TASR) - Bez suspendovaných stopérov Domagoja Vidu a Dejana Lovrena, ale s hviezdami Lukom Modričom, Ivanom Rakitičom, Mateom Kovačičom či Ivanom Perišičom budú chorvátski futbalisti čeliť Slovákom v novembrovej kvalifikácii EURO 2020 v Rijeke. Tréner lídra kvalifikačnej E-skupiny Zlatko Dalič nominoval na súboj so SR (16. novembra v Rijeke) a prípravný duel s Gruzínskom (19. novembra v Pule) dvadsaťštyri hráčov."Vatreni" potrebujú na istotu postupu na budúcoročné ME jeden bod. V skupine to bude pre vicemajstrov sveta záverečný duel a môžu v ňom spečatiť postup už na svoju jedenástu účasť na veľkom podujatí. Zverenci reprezentačného kouča SR Pavla Hapala po súboji v Rijeke hostia ešte 19. novembra v Trnave Azerbajdžan. Chorváti v septembri v Trnave jasne triumfovali 4:0. Daličov výber sa stretne na zraze 11. novembra v Záhrebe a pripravovať sa bude od 12. novembra v Opatiji.citoval Daliča oficiálny web chorvátskeho zväzu.