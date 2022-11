Nominácia Španielska s Fatim, chýba v nej rekordér Ramos

Nominácia Španielska na MS v Katare:



Brankári: Unai Simon (Athletic Bilbao), Robert Sanchez (Brighton & Hove Albion), David Raya (Brentford)



Obrancovia: Jose Gaya (Valencia CF), Jordi Alba (FC Barcelona), Eric Garcia (FC Barcelona), Aymeric Laporte (Manchester City), Pau Torres (Villarreal CF), Hugo Guillamon (Valencia CF), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Dani Carvajal (Real Madrid)



Stredopoliari: Rodri (Manchester City), Koke (Atletico Madrid), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Sergio Busquets (FC Barcelona), Gavi (FC Barcelona), Pedri Gonzalez (FC Barcelona), Carlos Soler (Paríž St. Germain)



Útočníci: Dani Olmo (RB Lipsko), Pablo Sarabia (Paríž St. Germain), Alvaro Morata (Juventus), Ansu Fati (FC Barcelona), Ferran Torres (FC Barcelona), Marco Asensio (Real Madrid), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Villarreal CF)

Madrid 11. novembra (TASR) - Tréner španielskej futbalovej reprezentácie Luis Enrique povolal do tímu na blížiace sa MS v Katare aj útočníka Ansua Fatiho z FC Barcelona. Skúsený stopér Sergio Ramos však vo finálnej 26-člennej nominácii nefiguruje.Dvadsaťročný Fati odohral v reprezentačnom drese iba štyri zápasy. Na vine sú jeho opakované problémy s kolenom, do Kataru však napriek tomu pocestuje. Do kádra sa prekvapujúco nedostal Sergio Ramos, ktorý odohral za Španielsko rekordných 180 stretnutí.Okrem skúsenej dvojice hráčov Barcelony Sergia Busquetsa a Jordiho Albu nominoval španielsky tréner prevažne mladších hráčov ako Nico Williams z Athletica Bilbao, Hugo Guillamon z Valencie či Yeremy Pino z Villarrealu. Na súpiske sa taktiež nachádzajú dvaja hráči z Realu Madrid Dani Carvajal a Marco Asensio.Španieli odohrajú prvý zápas na MS 23. novembra proti Kostarike. V E-skupine sa ďalej stretnú s Nemeckom 27. novembra a Japonskom 1. decembra, informovala agentúra AFP.