Do talianskej nominácie sa dostali Kean aj Bonaventura, chýba Verratti

Nominácia Talianska na zápasy kvalifikácie ME 2024 proti Malte (14. októbra) a Anglicku (17. októbra):



brankári: Gianluigi Donnarumma (Paríž Saint-Germain), Alex Meret (SSC Neapol), Ivan Provedel (Lazio Rím), Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur)



obrancovia: Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Matteo Darmian (všetci Inter Miláno), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Giovanni di Lorenzo (SSC Neapol), Federico Gatti (Juventus Turín), Gianluca Mancini (AS Rím), Giorgio Scalvini (Atalanta Bergamo), Destiny Udogie (Tottenham Hotspur)



stredopoliari: Nicolo Barella (Inter Miláno), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Bryan Cristante (AS Rím), Davide Frattesi (Inter Miláno), Manuel Locatelli (Juventus TUrín), Sandro Tonali (Newcastle United)



útočníci: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa, Moise Kean (obaja Juventus Turín), Giacomo Raspadori (SSC Neapol), Gianluca Scamacca (Atalanta Bergamo), Mattia Zaccagni (Lazio Rím), Nicolo Zaniolo (Aston Villa)

Miláno 6. októbra (TASR) - Tréner talianskej futbalovej reprezentácie Luciano Spalletti nominoval Moisea Keana z Juventusu na nadchádzajúce zápasy C-skupiny kvalifikácie ME 2024 proti Malte (14.10.) a na pôde Anglicka (17.10.). Dvadsaťtriročný útočník bol naposledy v tíme v októbri 2021, nahradí zraneného veterána Cira Immobileho z Lazia.Bývalý tréner Neapola prvýkrát povolal aj 20-ročného obrancu Destinyho Udogieho, ktorý sa výrazne podieľal na vydarenom štarte Tottenhamu do anglickej Premier League. V kádri je aj brankár Spurs Guglielmo Vicario. Po dlhšej absencii sa vracia aj stredopoliar Giacomo Bonaventura, ktorý sa dostal do nominácie Talianska prvýkrát od októbra 2020.Spalletti naopak vynechal krídelníka Mattea Politana z Neapola a útočníka Matea Reteguiho z Janova, ktorí boli súčasťou tímu nového trénera v septembri. Ten sa ujal kormidla koncom júla, keď nečakane odstúpil Robert Mancini a odišiel na lavičku Saudskej Arábie. V nominácii chýba aj Marco Verratti, ktorý prestúpil z Paríža Saint-Germain do katarského Al-Arabi a nebol súčasťou tímu ani v predchádzajúcom asociačnom termíne.Taliani sa 14. októbra stretnú v Bari s Maltou, ktorá prehrala všetkých päť zápasov v skupine. O tri dni neskôr sa predstavia vo Wembley, kde sa stretnú s Anglickom v repríze finále ME. Informovala o tom agenúra AFP.