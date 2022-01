Nór Aspenes triumfoval v biatlonovej stíhačke, Hasilla na 45. mieste

ME v biatlone v Arberi



stíhacie preteky mužov na 12,5 km: 1. Sverre Aspenes (Nór.) 34:02,1 min. (3)

2. Piotr Paščenko (Rus.) +38,1 s (5)

3. Lucas Fratzscher (Nem.) +53,0 (6)

... 45. Tomáš HASILLA +5:31,6 min. (8)



Arber 29. januára (TASR) - Nórsky biatlonista Sverre Dahlen Aspenes triumfoval v sobotných stíhacích pretekoch na 12,5 km na majstrovstvách Európy v nemeckom stredisku Arber. Hoci do stíhačky štartoval zo siedmej pozície, narozdiel do šprintu predviedol výborný bežecký výkon a predstihol všetkých konkurentov. Spomedzi skôr štartujúcich pretekárov si navyše vedel ustrážiť tep na strelnici, kde urobil iba tri chyby.Aspenes získal druhé zlato na ME v Arberi, keď predtým vyhral aj vytrvalostné preteky na 20 km. Druhý skončil s mankom 38,1 sekundy Rus Piotr Paščenko, ktorý netrafil päť terčov. Tretí bol s odstupom 53,0 s a šiestimi chybami na strelnici Nemec Lucas Fratzscher. Jediný slovenský zástupca Tomáš Hasilla sa nedokázal posunúť z 32. pozície na štarte, obsadil 45. miesto so stratou 5:31,2 min. na víťaza a ôsmimi streleckými chybami.