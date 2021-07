Nór Blummenfelt získal zlato a narušil britskú hegemóniu

triatlon mužov:



1. Kristian Blummenfelt (Nór.) 1:45:04, 2. Alex Yee (V. Brit.) +11 s, 3. Hayden Wilde (Nový Zél.) +20, 4. Marten Van Riel (Belg.) +48, 5. Jonathan Brownlee (V. Brit.) +49, 6. Kevin McDowell (USA) +50; 7. Bence Bicsák (Maď.) +52, 8. Gustav Iden (Nór.) +56

Tokio 26. júla (TASR) - Nórsky triatlonista Kristian Blummenfelt získal na OH 2020 v Tokiu zlatú medailu v súťaži mužov. V Odaiba Marine Parku triumfoval s náskokom 11 sekúnd pred Britom Alexom Yeem. Bronz vybojoval Novozélanďan Hayden Wilde, ktorý za víťazom zaostal o 20 sekúnd.Blummenfelt zvládol 1500 m plavecký úsek, 40 km jazdu na bicykli a 10 km beh v čase 1:45:04. Nór narušil olympijskú hegemóniu Britov. Na OH 2016 v Riu de Janeiro i na OH 2012 v Londýne sa v triatlone tešil z najcennejšieho kovu Alistair Brownlee, ktorý sa nedostal do nominácie na tokijské hry.