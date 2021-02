Nór Bogetveit vyhral šprint 3. kola Pohára IBU v Osrblí

3. kolo Pohára IBU:

Šprint mužov na 10 km:

1. Haavard Bogetveit (Nór.) 25:13,4 min (0 tr. kôl),

2. Justus Strelow (Nem.) +27,3 s (0),

3. Erlend Bjöntegaard +43,4 (2),

4. Aleksander Fjeld Andersen +48,6 (1),

5. Endre Strömsheim (všetci Nór.) +50,4 (1),

6. Philipp Nawrath (Nem.) +50,5 (2), ...,

28. Tomáš SKLENÁRIK +1:53,4 (1),

39. Lukáš OTTINGER +2:17,5 (0),

91. Peter GOLIAN +4:32,8 (1),

97. Samuel HUBAČ +4:54,3 (3),

98. Damián CESNEK +5:01,3, 109.

Viliam KOSTELNÍK (všetci SR) +7:47,3 (4)

Osrblie 13. februára (TASR) - Až štyria nórski biatlonisti sa umiestnili v najlepšej päťke sobotňajšieho šprintu mužov na 10 km v rámci 3. kola Pohára IBU v Osrblí. Z víťazstva sa tešil Haavard Bogetveit, ktorý predviedol čistú streľbu a do cieľa prišiel v čase 25:13,4 minúty.Radosť severanov pokazil len druhý Nemec Justus Strelow, ktorý taktiež sklopil všetkých desať terčov, no za víťazom zaostal o 27,3 sekundy. Na tretej priečke sa umiestnil Erlend Bjöntegaard (+43,4 s) a v najlepšej päťke boli ešte jeho krajania Aleksander Fjeld Andersen a Endre Strömsheim.Zo slovenských reprezentantov skončil najlepšie Tomáš Sklenárik. Prvú streleckú položku zvládol bez chyby a priebežne figuroval na 13. mieste, na stojke však nesklopil jeden terč a nakoniec z toho bolo 28. miesto so stratou 1:53,4 min na víťaza. Lukáš Ottinger predviedol čistú streľbu a obsadil 39. miesto (+2:17,5 min), Peter Golian bol s jednou chybou 91., Samuel Hubač obsadil 97. miesto. Damián Cesnek skončil o priečku nižšie a Viliam Kostelník skončil na poslednej 109. pozícii.Osrblie dostalo od Medzinárodnej biatlonovej únie dôveru a v prebiehajúcej sezóne zorganizuje až dve z piatich kôl Pohára IBU. Program 3. kola pokračuje sobotným šprintom žien (14.00 h) a vyvrcholí v nedeľu stíhacími pretekmi. Súťaže štvrtého kolo sa uskutoční od 17. do 21. februára. Celé podujatie sa koná v tzv. bubline, v ktorej je významne okresaný počet usporiadateľov a tímy musia prísť na Slovensko s negatívnym výsledkom PCR testu.