< sekcia Šport
Botn zlatý, Adamov mal až sedem chýb: Celá stojka bola zlá
V Anterselve vybielil v utorok všetkých 20 terčov a vyhral s náskokom 14,8 s pred Ericom Perrotom z Francúzska. Pódium doplnil ďalší Nór Sturla Holm Laegreid (+48,3).
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Anterselva 10. februára (TASR) - Nórsky biatlonista Johan-Olav Botn získal na ZOH 2026 zlatú medailu vo vytrvalostných pretekoch na 20 km. V Anterselve vybielil v utorok všetkých 20 terčov a vyhral s náskokom 14,8 s pred Ericom Perrotom z Francúzska. Pódium doplnil ďalší Nór Sturla Holm Laegreid (+48,3). Jediný slovenský reprezentant na štarte Šimon Adamov si pripísal až sedem trestných minút a obsadil 82. miesto s výrazným mankom 11:29,9 min.
Dvadsaťšesťročný Botn dosiahol najväčší úspech svojej doterajšej kariéry. Je na svojej prvej zimnej olympiáde, vo Svetovom pohári debutoval až v sezóne 2023/24 a doteraz si v ňom pripísal tri prvenstvá. Dlhoročný člen nórskeho „béčka“ sa v utorok postupne posúval dopredu - po prvej streľbe bol ešte štvrtý, po druhej o stupienok vyššie a po tretej sa už usadil na najvyššej priečke. Na poslednej stojke sklopil všetky terče a mal k dobru 11,7 sekundy pred Perrotom. Bežecky na poslednom okruhu ešte zrýchlil a tešil sa zo zlata.
„Sivert, dokázali sme to!,“ kričal Botn do kamery po dobehnutí do cieľa s odkazom pre krajana, kamaráta a kolegu z reprezentácie Siverta Guttorma Bakkena. Práve Botn ho 23. decembra minulého roka našiel mŕtveho v jeho hotelovej izbe v talianskom Lavaze. „Myslel som na neho vo všetkých kolách. O celom roku, ako sme spolu trénovali každý deň až do toho bodu. Cítil som sa, akoby som s ním dnes išiel celé posledné kolo. Takže dúfam, že sa pozeral,“ povedal Botn pre nórsku televíziu NRK. „Prešiel som si skutočnou emocionálnou horskou dráhou. Keď som prešiel cieľovou čiarou a videl som, že vedľa môjho mena je jednotka, trochu to na mňa doľahlo.“
Pre Perrota je to už druhý cenný kov na prebiehajúcich hrách, cez víkend bol člen zlatého francúzskeho kvarteta v miešanej štafete. Aktuálny líder Svetového pohára patril pred štartom do okruhu topfavoritov, vlani triumfoval v tejto disciplíne na svetovom šampionáte vo švajčiarskom Lenzerheide. Na druhú priečku ho odsunula jediná chyba na druhej streleckej položke. Aj Laegreid pridal druhú medailu zo ZOH v kariére, pred štyrmi rokmi oslavoval zlato ako súčasť nórskej štafety. Rovnako ako Perrot mal jednu trestnú minútu. Tesne za pódiom skončil Fín Olli Hiidensalo, ktorý neurobil ani jednu streleckú chybu. Obhajca titulu Quentin Fillon Maillet z Francúzska skončil so štyrmi chybami na ôsmej priečke, v bielej stope bol najrýchlejší zo všetkých..
Adamov vybehol na trať s číslom 45, ale so streleckou bilanciou 0+4+1+2 nemohol pomýšľať na úspech. Po prvej čistej streľbe v ľahu figuroval ešte na 26. priečke s mankom 57 sekúnd na lídra Perrota, ale šance úplne stratil po štyroch trestných minútach na úvodnej stojke. Napokon obsadil v konkurencii 89 pretekárov až 82. miesto. Šesť zo siedmich chýb na strelnici urobil na stojke: „Celá tá stojka bola zlá, nevedel som sa dnes nejako postaviť. Aj na trati som celkom strácal, hoci prvé kolo sa mi ešte išlo dobre. Streľba v stoji ma potom demotivovala, vedel som, že na druhej položke som si to pokazil. Bolo potom aj na trati ťažké držať optimálne tempo,“ povedal Adamov pre STVR.
V individuále mali pôvodne štartovať obaja slovenskí reprezentanti, ale súťažil napokon iba Adamov. Jeho tímového kolegu Jakuba Borguľu vyradila choroba, ktorá sa výrazne podpísala pod jeho výkon už v nedeľňajších pretekoch miešaných štafiet. Po konzultácii s trénermi a lekármi sa preto rozhodol nenastúpiť na preteky, aby získal viac času na zotavenie sa pred piatkovým šprintom.
Dvadsaťšesťročný Botn dosiahol najväčší úspech svojej doterajšej kariéry. Je na svojej prvej zimnej olympiáde, vo Svetovom pohári debutoval až v sezóne 2023/24 a doteraz si v ňom pripísal tri prvenstvá. Dlhoročný člen nórskeho „béčka“ sa v utorok postupne posúval dopredu - po prvej streľbe bol ešte štvrtý, po druhej o stupienok vyššie a po tretej sa už usadil na najvyššej priečke. Na poslednej stojke sklopil všetky terče a mal k dobru 11,7 sekundy pred Perrotom. Bežecky na poslednom okruhu ešte zrýchlil a tešil sa zo zlata.
„Sivert, dokázali sme to!,“ kričal Botn do kamery po dobehnutí do cieľa s odkazom pre krajana, kamaráta a kolegu z reprezentácie Siverta Guttorma Bakkena. Práve Botn ho 23. decembra minulého roka našiel mŕtveho v jeho hotelovej izbe v talianskom Lavaze. „Myslel som na neho vo všetkých kolách. O celom roku, ako sme spolu trénovali každý deň až do toho bodu. Cítil som sa, akoby som s ním dnes išiel celé posledné kolo. Takže dúfam, že sa pozeral,“ povedal Botn pre nórsku televíziu NRK. „Prešiel som si skutočnou emocionálnou horskou dráhou. Keď som prešiel cieľovou čiarou a videl som, že vedľa môjho mena je jednotka, trochu to na mňa doľahlo.“
Pre Perrota je to už druhý cenný kov na prebiehajúcich hrách, cez víkend bol člen zlatého francúzskeho kvarteta v miešanej štafete. Aktuálny líder Svetového pohára patril pred štartom do okruhu topfavoritov, vlani triumfoval v tejto disciplíne na svetovom šampionáte vo švajčiarskom Lenzerheide. Na druhú priečku ho odsunula jediná chyba na druhej streleckej položke. Aj Laegreid pridal druhú medailu zo ZOH v kariére, pred štyrmi rokmi oslavoval zlato ako súčasť nórskej štafety. Rovnako ako Perrot mal jednu trestnú minútu. Tesne za pódiom skončil Fín Olli Hiidensalo, ktorý neurobil ani jednu streleckú chybu. Obhajca titulu Quentin Fillon Maillet z Francúzska skončil so štyrmi chybami na ôsmej priečke, v bielej stope bol najrýchlejší zo všetkých..
Adamov vybehol na trať s číslom 45, ale so streleckou bilanciou 0+4+1+2 nemohol pomýšľať na úspech. Po prvej čistej streľbe v ľahu figuroval ešte na 26. priečke s mankom 57 sekúnd na lídra Perrota, ale šance úplne stratil po štyroch trestných minútach na úvodnej stojke. Napokon obsadil v konkurencii 89 pretekárov až 82. miesto. Šesť zo siedmich chýb na strelnici urobil na stojke: „Celá tá stojka bola zlá, nevedel som sa dnes nejako postaviť. Aj na trati som celkom strácal, hoci prvé kolo sa mi ešte išlo dobre. Streľba v stoji ma potom demotivovala, vedel som, že na druhej položke som si to pokazil. Bolo potom aj na trati ťažké držať optimálne tempo,“ povedal Adamov pre STVR.
V individuále mali pôvodne štartovať obaja slovenskí reprezentanti, ale súťažil napokon iba Adamov. Jeho tímového kolegu Jakuba Borguľu vyradila choroba, ktorá sa výrazne podpísala pod jeho výkon už v nedeľňajších pretekoch miešaných štafiet. Po konzultácii s trénermi a lekármi sa preto rozhodol nenastúpiť na preteky, aby získal viac času na zotavenie sa pred piatkovým šprintom.
ZOH 2026 v Miláne a Cortine - biatlon:
muži - vytrvalostné preteky na 20 km: 1. Johan-Olav Botn (Nór.) 51:31,5 min (0 tr. minút), 2. Eric Perrot (Fr.) +14,8 (1), 3. Sturla Holm Laegreid (Nór.) +48,3 (1), 4. Olli Hiidensalo (Fín.) +1:29,7 Min. (0), 5. Philipp Nawrath (Nem.) +1:31,5/ (1), 6. Tommaso Giacomel (Tal.) +2:27,5 (3), 7. Sebastian Samuelsson (Švéd.) +2:29,3/ (2), 8. Quentin Fillon Maillet (Fr.) +2:49,4 (4), 9. Martin Ponsiluoma (Švéd.) +2:54,7 (3) 10. Johannes Dale (Nór.) +3:00,7 (4),... 82. Šimon ADAMOV (SR) +11:29,9 (7)
muži - vytrvalostné preteky na 20 km: 1. Johan-Olav Botn (Nór.) 51:31,5 min (0 tr. minút), 2. Eric Perrot (Fr.) +14,8 (1), 3. Sturla Holm Laegreid (Nór.) +48,3 (1), 4. Olli Hiidensalo (Fín.) +1:29,7 Min. (0), 5. Philipp Nawrath (Nem.) +1:31,5/ (1), 6. Tommaso Giacomel (Tal.) +2:27,5 (3), 7. Sebastian Samuelsson (Švéd.) +2:29,3/ (2), 8. Quentin Fillon Maillet (Fr.) +2:49,4 (4), 9. Martin Ponsiluoma (Švéd.) +2:54,7 (3) 10. Johannes Dale (Nór.) +3:00,7 (4),... 82. Šimon ADAMOV (SR) +11:29,9 (7)