Nór Botn zvíťazil v masse na 15 km v Osle v závere sezóny
Po prvej streľbe boli na čele Jacquelin a Perrot, za ktorými nasledoval Ponsiluoma.
Autor TASR,aktualizované
Oslo 22. marca (TASR) - Nórsky biatlonista Johan-Olav Botn zvíťazil v pretekoch na 15 km s hromadným štartom na záverečnom podujatí Svetového pohára v Osle. Po dramatickom závere napokon finišoval pred Nemcom Philippom Nawrathom, tretí skončil celkový víťaz SP Francúz Eric Perrot, ktorý získal aj malý glóbus za prvenstvo v tejto disciplíne. Slovensko nemalo v pretekoch svojho reprezentanta.
Po prvej streľbe boli na čele Jacquelin a Perrot, za ktorými nasledoval Ponsiluoma. Prvá položka sa stopercentne vydarila až šestnástim pretekárom. Perrot bol prvý aj po druhej streľbe, keď mal pred Lägreidom a Claudeom 10-sekundový náskok. Botn sa postupne posúval poradím a po tretej streľbe bol už líder. Perrot musel absolvovať jeho trestné kolo. Za Botnom a Perrotom nasledoval Nawrath. Perrot na nej spravil jednu chybu, po ktorej mal 8-sekundovú stratu. Botn a Nawrath boli bezchybní na všetkých položkách a v diváci v závere sledovali ich súboj o prvenstvo. Napokon ho pre seba získal Botn, ktorý mal pred Nawrathom takmer 4-sekundový náskok.
záverečné kolo SP
hromadný štart mužov na 15 km
1. Johan-Olav Botn (Nór.) 37:15,6 min. (0), 2. Philipp Nawrath (Nem.) +3,7 sek. (0), 3. Eric Perrot (Fr.) +13,7 (2), 4. Sturla Holm Lägreid (Nór.) +20,6 (1), 5. Emilien Jacquelin (Fr.) +23,9 (3), 6. Martin Ponsiluoma (Švéd.) +26,5 (3), 7. Oscar Lombardot (Fr.) +50,9 (1), 8. Fabien Claude (Fr.) +1:09,4 (2), 9. Sebastian Samuelsson (Švéd.) +1:35,1 (3), 10. Vetle Sjaastad Christiansen (Nór.) +1:36,5 (4).
Konečné poradie SP:
1. Perrot 1263 bodov, 2. Lägreid 984, 3. Botn, 4. Samuelsson 918, 5. Jacquelin 876, 6. Tomasso Giacomel (Tal.) 797, 7. Christiansen 736, 8. Pnsiluoma 727, ... 76. Jakub BORGUĽA 22, 102. Martin MAŤKO (obaja SR) 4.
konečné poradie massu:
1. Perrot 305 bodov, 2. Botn 236, 3. Lägreid 174, 4. Campbell Wright (USA) 173, 5. Christiansen 161, 6. Ponsiluoma 149, 7. Jacquelin 147, 8. Claude 144.
