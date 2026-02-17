< sekcia Šport
Nór Frostad získal zlatú medailu v disciplíne Big Air
Dvadsaťtriročný Frostad dosiahol najväčší úspech vo svojej doterajšej kariére.
Autor TASR
Livigno 17. februára (TASR) - Nórsky reprezentant v akrobatickom lyžovaní Tormod Frostad získal na ZOH 2026 zlatú olympijskú medailu v disciplíne Big Air. Vo vyrovnanom finále v Livigno Snow Parku získal 195,50 bodu a na druhú priečku odsunul Maca Forehanda z USA (193,25). Bronz si vybojoval rodák z Prahy v rakúskom drese Matěj Švancer súhrnnou známkou 191,25 bodu.
Dvadsaťtriročný Frostad dosiahol najväčší úspech vo svojej doterajšej kariére. V kvalifikácii skončil štvrtý, ale v utorok dosiahol najlepšie skóre vo všetkých troch finálových skokoch a tešil sa z prvenstva. Na „tróne“ nahradil svojho krajana, obhajcu titulu Birka Ruuda, ktorý skončil v dvanásťčlennom finále až ôsmy. Na striebro dosiahol dvojnásobný šampión zo zimných X-Games a najlepší v kvalifikácii Američan Forehand. Rovnako prvý cenný kov zo ZOH získal 21-ročný Švancer, ktorý v mládežníckych kategóriách ešte reprezentoval Česko.
ZOH 2026 v Miláne a Cortine - akrobatické lyžovanie
muži - finále Big Air: 1. Tormod Frostad (Nór.) 195,50 b., 2. Mac Forehand (USA) 193,25, 3. Matěj Švancer (Rak.) 191,25, 4. Troy Podmilsak (USA) 184,50, 5. Konnor Ralph (USA) 178,00, 6. Luca Harrington (N.Zél.) 160,50, 7. Dylan Deschamps (Kanada) 137,50, 8. Birk Ruud (Nór.) 118,25, 9. Ulrik Samnoey (Nór.) 110,75, 10. Matias Roche (Fr.) 103,00
