Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 17. február 2026Meniny má Miloslava
< sekcia Šport

Nór Frostad získal zlatú medailu v disciplíne Big Air

.
Na snímke uprostred Tormod Frostad so zlatou medailou. Foto: TASR/AP

Dvadsaťtriročný Frostad dosiahol najväčší úspech vo svojej doterajšej kariére.

Autor TASR
Livigno 17. februára (TASR) - Nórsky reprezentant v akrobatickom lyžovaní Tormod Frostad získal na ZOH 2026 zlatú olympijskú medailu v disciplíne Big Air. Vo vyrovnanom finále v Livigno Snow Parku získal 195,50 bodu a na druhú priečku odsunul Maca Forehanda z USA (193,25). Bronz si vybojoval rodák z Prahy v rakúskom drese Matěj Švancer súhrnnou známkou 191,25 bodu.

Dvadsaťtriročný Frostad dosiahol najväčší úspech vo svojej doterajšej kariére. V kvalifikácii skončil štvrtý, ale v utorok dosiahol najlepšie skóre vo všetkých troch finálových skokoch a tešil sa z prvenstva. Na „tróne“ nahradil svojho krajana, obhajcu titulu Birka Ruuda, ktorý skončil v dvanásťčlennom finále až ôsmy. Na striebro dosiahol dvojnásobný šampión zo zimných X-Games a najlepší v kvalifikácii Američan Forehand. Rovnako prvý cenný kov zo ZOH získal 21-ročný Švancer, ktorý v mládežníckych kategóriách ešte reprezentoval Česko.


ZOH 2026 v Miláne a Cortine - akrobatické lyžovanie

muži - finále Big Air: 1. Tormod Frostad (Nór.) 195,50 b., 2. Mac Forehand (USA) 193,25, 3. Matěj Švancer (Rak.) 191,25, 4. Troy Podmilsak (USA) 184,50, 5. Konnor Ralph (USA) 178,00, 6. Luca Harrington (N.Zél.) 160,50, 7. Dylan Deschamps (Kanada) 137,50, 8. Birk Ruud (Nór.) 118,25, 9. Ulrik Samnoey (Nór.) 110,75, 10. Matias Roche (Fr.) 103,00



.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Utorok 17. februára

TRAGICKÁ NEHODA: Na Liptove sa zrazil kamión s autobusom

VIDEO: STREĽBA NA HOKEJOVOM ZÁPASE: Zahynuli najmenej traja ľudia

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ešte nepovedala posledné slovo