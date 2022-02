Nór Graabak získal zlato v súťaži na veľkom mostíku

Na snímke Jarl Magnus Riiber z Nórska počas skoku na lyžiach na veľkom mostíku na Zimných olympijských hrách 2022, utorok 15. februára 2022 v čínskom Zhangjiakou. Foto: TASR/AP

Peking 15. februára (TASR) - Nórsky reprezentant v severskej kombinácii Jörgen Graabak triumfoval v utorkovej individuálnej súťaži na ZOH v Pekingu so skokmi na veľkom mostíku. V stredisku Čchang ťia-kchou mal v cieli dramatického behu na 10 km náskok štyri desatiny sekundy pred krajanom Jensom Luraasom Oftebrom. Bronz si vybojoval Japonec Akito Watabe (+0,6).Tridsaťročný Grabaak sa na najvyšší stupeň vyšvihol skvelým behom z dvanásteho miesta po skokoch. Do bielej stopy vybiehal s mankom 2:07 min. Pripísal si tak tretie olympijské zlato v kariére, v rovnakej disciplíne triumfoval aj v Soči 2104 a v ruskom stredisku bol aj člen víťazného nórskeho družstva. Jeho krajan a spolufavorit Jarl Magnus Riiber bol po skokoch na prvej priečke za výkon 142 m s komfortným náskokom 44 sekúnd na Estónca Kristjana Ilvesa i Japonca Rjotu Jamamota, ale v behu doplatil na svoju dlhú pekinskú karanténu i na veľkú chybu v úvode bielej stopy a prepadol sa na ôsme miesto.V behu bežal Riiber v mrazivých podmienkach v úvode osamotene, za ním sa však už sformovala rýchla štvorica - okrem Ilvesa a Jamamota v nej boli aj Nemec Manuel Faisst a ďalší Japonec Akito Watabe. Riiber si potom pomýlil trajektóriu trate a po štvrtine trate klesol jeho náskok na necelých desať sekúnd, na méte 3,5 km sa už dostal na čelo A. Watabe a Ilves s Jamamotom začali strácať. V polovici bežeckej časti bola vpredu trojica v poradí A. Watabe, Riiber a Faisst, s miernym odstupom za nimi sa k Ilvesovi a Jamamotovi pridali Rakúšan Johannes Lamparter a Nemec Franz-Josef Rehrl. V následnom stúpaní sa k vedúcej trojici pridal Lamparter a skupina si udržiavala náskok pred početnou skupinou prenasledovateľov. Riiber necelé dva kilometre pred cieľom vypadol z boja o zlato, ale zozadu sa drali vpred Nóri Grabaak s Oftebrom a napokon si rozdelili prvé dve priečky. Za A. Watabem skončil Faisst bez medaily štvrtý pred Rakúšanmi Lukasom Greidererom a Lamparterom.Riiber iba v pondelok mohol po 11 dňoch opustiť karanténu po opakovanom negatívnom teste na koronavírus. Musel tak vynechať aj súťaž so skokmi na strednom mostíku. V nej triumfoval Nemec Vinzenz Geiger, ktorý v utorok skončil siedmy. Účinkovanie združenárov v Pekingu ukončí štvrtková súťaž družstiev.