Nór Johannessen v cieli 16. etapy TdF skolaboval

Malaucene 22. júla (TASR) - Nórsky profesionálny cyklista Tobias Halland Johannessen v cieli 16. etapy Tour de France skolaboval. Po stúpaní na Mont Ventoux ho museli ošetriť zdravotníci a následne ho previezli do nemocnice.



„Počas záverečného stúpania začal Tobias cítiť bolesti v oblasti brušného svalstva. Preťal síce cieľovú pásku, no následne sa po kolapse ocitol na zemi, kde sa ho ujali zdravotníci a okamžite mu dali kyslík. Už sa má oveľa lepšie, no z preventívnych dôvodov putoval do nemocnice na vyšetrenia," citovala agentúra DPA z vyhlásenia Nórovho tímu Uno-X Mobility.