Nór Kläbo vyhral 10 km klasicky, už má tretie zlato

MS v severskom lyžovaní v Trondheime



beh na lyžiach - 10 km klasicky: 1. Johannes Hösflot Kläbo 28:16,6 min., 2. Erik Valnes +8,8 s, 3. Harald Ostberg Amundsen (všetci Nór.) +11,0, 4. Edvin Anger (Švéd.) +14,2, 5. Martin Lowstrom Nyenget (Nór.) +14,4, 6. William Poromaa (Švéd.) +15,3, 7. Cyril Fähndrich (Švaj.) +35,9, 8. Michal Novák (ČR) +36,6, 9. Mika Vermeulen (Rak.) +37,4, 10. Ville Ahonen (Fín.) +37,9, ..., 85. Ján ADAMOV +5:03,0, 95. Matej HORNIAK (obaja SR) +5:57,5

Trondheim 4. marca (TASR) - Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo získal na majstrovstvách sveta v Trondheime tretie zlato z tretích pretekov. Po šprinte voľnou technikou a skiatlone triumfoval aj na 10 kilometrov klasicky. Ďalšie medailové pozície obsadili jeho krajania, striebro získal Erik Valnes a bronz si vybojoval Harald Ostberg Amundsen. Z dvoch slovenských zástupcov skončil lepšie Ján Adamov na 85. priečke, Mateja Horniaka klasifikovali na 95. pozícii.Na 108 pretekárov čakali dva päťkilometrové okruhy, hneď v ich úvode na nich čakalo strmé stúpanie, ktoré preverilo ich schopnosti. Oproti predchádzajúcim dňom sa navyše zhoršili poveternostné podmienky, husté sneženie prinieslo výrazne pomalšie tempo. Úvodné méty stanovoval na začiatku najmä Estónec Henri Roos, neskôr sa vo výbornom svetle prezentoval Američan Zak Ketterson. S pribúdajúcimi číslami sa hlásili do bojov o medaily hlavní kandidáti.Kläbo začínal voľnejšie, ale pridával tempo a na medzičasoch si budoval postupne svoj náskok. Napokon prišiel do cieľa s takmer deväťsekundovým náskokom pred druhým Valnesom. O potenciálnu medailu sa pripravil v samotnom závere ďalší Nór Martin Lowstrom Nyenget, keď spadol necelý kilometer pred cieľom.Pre Kläba to bolo celkovo dvanáste zlato v kariére zo svetových šampionátov. V historických tabuľkách si na druhej pozícii polepšil na bilanciu 12-2-1. Pred ním je iba jeho legendárny krajan Petter Northug (13-3-0)." povedal víťaz v televíznom rozhovore. Obhajca zlata Simen Hegstad Krüger skončil hlboko v poli zdolaných, v cieli ho klasifikovali až na 46. pozícii.