Nór Laegreid zvíťazil v stíhačke v Annecy, Šima na 50. mieste

3. kolo SP v Annecy:



stíhačka mužov na 12,5 km:



1. Sturla Holm Laegreid 29:44,1 (1), 2. Vetle Sjastad Christiansen +24,6 (2), 3. Johannes Thingnes Bö (všetci Nór.)+35,8 (2), 4. Fabien Claude (FRA) +43,2 (2), 5. Filip Fjeld Andersen (Nór.) + 54,1 (1), 6. Sebastian Samuelsson (Švéd.) +1:03,6 (2), 7. Quentin Fillon Maillet (Fr.) +1:10,7 (0), 8. Antonin Guigonnat (Fr.) +1:13,4 (4), 9. Tommaso Giacomel (Tal.) +1:15,0 (3), 10. Arťom Pryma (Ukr.) +1:21,2 (1), ... 50. Michal ŠIMA (SR) +5:24,7

poradie v SP (po 7 z 21 pretekov):



1. J. T. Bö 539 b, 2. Laegreid 490, 3. Emilien Jacquelin (Fr.) 292, 4. Martin Ponsiluoma (Švéd.) 263, 5. Samuelsson 263, 6. Christiansen 240, ... 57. ŠIMA 14



poradie v stíhačke (po 3 zo 7 pretekov):



1. J. T. Bö 240 b, 2. Laegreid 240, 3. Jacquelin 131, 4. Samuelsson 122, 5. Fillon Maillet 117, 6. Fabien Claude (Fr.) 116 b

Annecy 17. decembra (TASR) - Nórsky biatlonista Sturla Holm Laegreid zvíťazil v sobotňajšej stíhačke na 12,5 km na pretekoch 3. kola Svetového pohára vo francúzskom Annecy. Na 2. mieste prišiel do cieľa jeho krajan Vetle Sjastad Christiansen, ktorého o víťazstvo pripravila nepresná záverečná streľba. Nórsku dominanciu potvrdil tretím miestom líder priebežného poradia Johannes Thingnes Bö. Slovák Michal Šima mal po troch trestných kolách stratu na víťaza 5:24,7 minúty a obsadil 50. priečku.Pre 25-ročného Laegreida to bolo prvé víťazstvo v sezóne, po ktorom stiahol manko na priebežného lídra celkového poradia na 49 bodov. V hodnotení stíhacích pretekov majú obaja po 240 bodov.Laegreid išiel od úvodu za víťazstvom. Na prvej streľbe nezaváhal a Bö mal po jednej chybe štvorsekundovú stratu. Laegreid bol stopercentný aj na druhej streľbe a na prvom mieste sa držal aj vďaka výbornej bežeckej časti. V tom za ním Bö zaostával. Tempo s priebežným lídrom pretekov držal len Vetle Sjastad Christiansen, ktorý bol po Laegreidovom zaváhaní na tretej položke na čele. O víťazstvo však prišiel v poslednej štvrtej streľbe, keď v stojke dvakrát minul. Laegreid nezaváhal a do cieľa prišiel s náskokom 24,6 sekundy.