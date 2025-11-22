< sekcia Šport
Nór McGrath sa stal lídrom po prvom kole slalomu v Gurgli
Víťaz úvodného podujatia SP v tomto ročníku Brazílčan Lucas Pinheiro Braathen sa po viacerých chybách v dolnej časti trate umiestnil v prvom kole až na 11. pozícii (+0,73 s).
Autor TASR
Gurgl 22. novembra (TASR) - Nórsky lyžiar Atle Lie McGrath figuroval na líderskej pozícii po prvom kole slalomu Svetového pohára v rakúskom Gurgli. Dvadsaťpäťročný Nór mal pred druhým Švajčiarom Tanguyom Nefom i Fínom Eduardom Hallbergom náskok 17 stotín sekundy.
Víťaz úvodného podujatia SP v tomto ročníku Brazílčan Lucas Pinheiro Braathen sa po viacerých chybách v dolnej časti trate umiestnil v prvom kole až na 11. pozícii (+0,73 s). Držiteľ malého krištáľového glóbusu z minulej sezóny Nór Henrik Kristoffersen bol na 18. priečke (+0,97 s). Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie. Druhé kolo bolo na programe od 13.30 h.
