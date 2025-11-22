Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nór McGrath sa stal lídrom po prvom kole slalomu v Gurgli

Na snímke Nór Atle Lie McGrath na svahu v 1. kole SP v alpskom lyžovaní mužov v lyžiarskom stredisku Gurgl v Rakúsku 22. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Víťaz úvodného podujatia SP v tomto ročníku Brazílčan Lucas Pinheiro Braathen sa po viacerých chybách v dolnej časti trate umiestnil v prvom kole až na 11. pozícii (+0,73 s).

Autor TASR
Gurgl 22. novembra (TASR) - Nórsky lyžiar Atle Lie McGrath figuroval na líderskej pozícii po prvom kole slalomu Svetového pohára v rakúskom Gurgli. Dvadsaťpäťročný Nór mal pred druhým Švajčiarom Tanguyom Nefom i Fínom Eduardom Hallbergom náskok 17 stotín sekundy.

Víťaz úvodného podujatia SP v tomto ročníku Brazílčan Lucas Pinheiro Braathen sa po viacerých chybách v dolnej časti trate umiestnil v prvom kole až na 11. pozícii (+0,73 s). Držiteľ malého krištáľového glóbusu z minulej sezóny Nór Henrik Kristoffersen bol na 18. priečke (+0,97 s). Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie. Druhé kolo bolo na programe od 13.30 h.
