Nór McGrath si vo Flachau pripísal premiérový triumf v seriáli

Nórsky lyžiar Atle Lie McGrath sa raduje v 2. kole slalomu Svetového pohára mužov 9. marca 2022 v rakúskom Flachau. Foto: TASR/AP

Výsledky slalomu SP vo Flachau:

1. Atle Lie McGrath (Nór.) 1:52,51 min (54,55 s/57,96 s),

2. Clement Noël (Fr.) +0,29 s (54,58/58,22),

3. Daniel Yule (Švaj.) +0,64 (54,64/58,51),

4. Johannes Strolz +0,66 (53,58/59,59),

5. Marco Schwarz +0,69 (54,96/58,24),

6. Manuel Feller (všetci Rak.) +0,76 (54,80/58,47),

7. Luke Winters (USA) +0,83 (55,61/57,73),

8. Sebastian Foss-Solevaag (Nór.) +0,88 (54,93/58,46),

9. Linus Straßer (Nem.) +0,98 (55,14/58,35),

10. Luca Aerni (Švaj.) +1,01 (55,87/57,65)



Celkové poradie v SP (po 31 z 37 súťaží):

1. Marco Odermatt (Švaj.) 1239 bodov,

2. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) 1050,

3. Matthias Mayer (Rak.) 836,

4. Beat Feuz (Švaj.) 734,

5. Henrik Kristoffersen (Nór.) 674,

6. Vincent Kriechmayr (Rak.) 640,

122. Adam ŽAMPA 14,

135. Andreas ŽAMPA (obaja SR) 8



Poradie v slalome (9 z 10):

1. Kristoffersen 371,

2. Lucas Braathen (Nór.) 323,

3. Straßer 307,

4. Feller 301,

5. Yule 283,

6. David Ryding (V.Brit.) 262

Flachau 9. marca (TASR) - Nórsky lyžiar Atle Lie McGrath zvíťazil v stredajšom nočnom slalome Svetového pohára. V rakúskom Flachau zdolal o 29 stotín sekundy Francúza Clementa Noëla, tretí skončil s odstupom 0,64 s Švajčiar Daniel Yule. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.Dvadsaťjedenročný McGrath slávil premiérové víťazstvo v pretekoch prestížneho seriálu. Doteraz bol na pódiu len trikrát. Jasný líder po 1. kole Johannes Strolz z Rakúska spravil v závere druhej jazdy chybu a skončil až štvrtý. Olympijský víťaz z Pekingu v kombinácii a tímovej súťaži mal ešte v polovici druhého kola náskok 66 stotín, ale v cieli na smútok domáceho publika pri jeho mene zasvietila pozícia tesne za pódiom. Z chýb súpera profitoval Nór, ktorý ukázal dve vyrovnané jazdy a mohol sa radovať. "Ani neviem, čo povedať. Je to bláznivé, bola to cool jazda. Trať bola veľmi ťažká, ale dokázal som to," povedal víťaz pre ORF. Noël, olympijský šampión z Pekingu v slalome, tiež ukázal dve vyrovnané jazdy, napokon mu to vynieslo šestnáste pódium v kariére v SP.Po deviatom slalome sezóny vedie disciplínu Nór Henrik Kristoffersen, ktorý v 1. kole vyštartoval s jednotkou a v záverečnej vlásenke na nepríjemnej terénnej vlne spravil chybu. Vošiel do nej z opačnej strany, čo pravidlá povoľujú, ale stratil veľa času. Hrozilo mu, že v boji o malý glóbus ani nepostúpi do tridsiatky, napokon bol na spoločnom 28. mieste (+2,67 s). V 2. kole si dal pozor a posunul na konečné 16. miesto.citovala agentúra APA Kristoffersena, ktorý má v priebežnom poradí náskok 48 bodov pred krajanom Lucasom Braathenom.Vo Flachau sa v 1. kole štýlovým exhibičným spôsobom rozlúčil s bohatou a úspešnou kariérou 39-ročný Talian Manfred Mölgg. Víťaz troch slalomov v SP získal v tejto disciplíne malý glóbus v roku 2008, z MS má tri cenné kovy a v SP 329 štartov.povedal pre ORF Talian, ktorý v kariére získal v SP 20 pódiových umiestnení.