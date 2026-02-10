< sekcia Šport
Nór Ruud si vybojoval zlato v slopestyle
Vyhral so ziskom 86,28 bodu tesne pred obhajcom prvenstva Alexom Hallom z USA (85,75) a Lucom Harringtonom z Nového Zélandu (85,15).
Autor TASR,aktualizované
Livigno 10. februára (TASR) - Nórsky reprezentant v akrobatickom lyžovaní Birk Ruud získal na ZOH 2026 zlatú medailu v slopestyle. Úradujúci dvojnásobný majster sveta vyhral so ziskom 86,28 bodu tesne pred obhajcom prvenstva Alexom Hallom z USA (85,75) a Lucom Harringtonom z Nového Zélandu (85,15).
Dvadsaťpäťročný Ruud bol najlepší už v kvalifikácii. V 12-člennom finále predviedol najlepšiu jazdu v prvom z troch kôl a na čele sa udržal až do konca. Je to jeho druhé zlato na ZOH, pred štyrmi rokmi vybojoval zlato v disciplíne Big Air. V slopestyle triumfoval na prechádzajúcich dvoch MS - v roku 2023 v Bakuriani a v roku 2025 v Engadine. Američan Hall sa k Ruudovi priblížil vo svojej druhej jazde, ale na obhajobu to nestačilo. Harrington sa na bronzový stupienok vyšvihol v poslednej tretej jazde. Z troch jázd sa do výsledkov započítala iba tá najlepšia.
ZOH 2026 v Miláne a Cortine - akrobatické lyžovanie
muži - slopestyle finále: 1. Birk Ruud (Nór.) 86,28 b., 2. Alex Hall (USA) 85,75, 3. Luca Harrington (N. Zél.) 85,15, 4. Andri Ragettli (Švajč.) 78,65, 5. Jesper Tjäder (Švéd.) 77,21, 6. Sebastian Schjerve (Nór.) 76,20, 7. Matej Svancer (Rak.) 73,71, 8. Ben Barclay (N. Zél.) 69,40, 9. Konnor Ralph (USA) 66,76, 10. Kim Gubser (Švajč.) 57,68
