Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 10. február 2026Meniny má Gabriela
< sekcia Šport

Nór Ruud si vybojoval zlato v slopestyle

.
Nórsky reprezentant v akrobatickom lyžovaní Birk Ruud oslavuje na ZOH 2026 zlatú medailu v slopestyle v utorok 10. februára 2026. Foto: TASR/AP

Vyhral so ziskom 86,28 bodu tesne pred obhajcom prvenstva Alexom Hallom z USA (85,75) a Lucom Harringtonom z Nového Zélandu (85,15).

Autor TASR
,aktualizované 
Livigno 10. februára (TASR) - Nórsky reprezentant v akrobatickom lyžovaní Birk Ruud získal na ZOH 2026 zlatú medailu v slopestyle. Úradujúci dvojnásobný majster sveta vyhral so ziskom 86,28 bodu tesne pred obhajcom prvenstva Alexom Hallom z USA (85,75) a Lucom Harringtonom z Nového Zélandu (85,15).

Dvadsaťpäťročný Ruud bol najlepší už v kvalifikácii. V 12-člennom finále predviedol najlepšiu jazdu v prvom z troch kôl a na čele sa udržal až do konca. Je to jeho druhé zlato na ZOH, pred štyrmi rokmi vybojoval zlato v disciplíne Big Air. V slopestyle triumfoval na prechádzajúcich dvoch MS - v roku 2023 v Bakuriani a v roku 2025 v Engadine. Američan Hall sa k Ruudovi priblížil vo svojej druhej jazde, ale na obhajobu to nestačilo. Harrington sa na bronzový stupienok vyšvihol v poslednej tretej jazde. Z troch jázd sa do výsledkov započítala iba tá najlepšia.

ZOH 2026 v Miláne a Cortine - akrobatické lyžovanie

muži - slopestyle finále: 1. Birk Ruud (Nór.) 86,28 b., 2. Alex Hall (USA) 85,75, 3. Luca Harrington (N. Zél.) 85,15, 4. Andri Ragettli (Švajč.) 78,65, 5. Jesper Tjäder (Švéd.) 77,21, 6. Sebastian Schjerve (Nór.) 76,20, 7. Matej Svancer (Rak.) 73,71, 8. Ben Barclay (N. Zél.) 69,40, 9. Konnor Ralph (USA) 66,76, 10. Kim Gubser (Švajč.) 57,68
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Utorok 10. februára

Zomrel svedok holokaustu i priamy účastník SNP Otto Šimko

Prezident sa stretne s ministrom zahraničných vecí USA Marcom Rubiom

SR je členom UNESCO 33 rokov, J. Blanár vyzdvihol renomé krajiny